Lo strano caso di Wiko, che lancia smartphone cloni di Huawei

Wiko è un’azienda che produce smartphone, che alcuni anni fa era riuscita a ricavarsi un’interessante quota di mercato in Italia. Fondata nel 2011, l’azienda si è presto fatta notare per prodotti di buona qualità a prezzi competitivi.

Tuttavia, le difficoltà di reggere un mercato così difficile come quello degli smartphone e di sopravvivere alla polarizzazione dello stesso verso un numero minore di brand, oltre all’ingresso di brand come Oppo, Xiaomi e realme, hanno via via fatto scomparire il marchio francese, di cui non si hanno avuto notizie per parecchi mesi. Dopo parecchie vicissitudini societarie, oggi Wiko è stata acquisita al 100% dalla cinese Telling Telecommunication Holding e si limita a mettere sul mercato copie dei dispositivi Huawei (ormai esclusivamente sul mercato cinese).

L’ultimo prodotto si chiama Hi Enjoy 60s e, sebbene non sia propio una copia esatta di un altro dispositivo, viene venduto con la piattaforma HarmonyOS.



Enjoy 60s è simile a Huawei Enjoy 60, annunciato nella prima metà dell’anno. Ha lo stesso display LCD da 6,75” con notch a goccia e una fotocamera selfie da 8 Megapixel con una risoluzione di 720p. Il telefono è mosso dal chipset MediaTek Dimensity 700, con connettività 5G.



La coppia di ottiche sul retro è composta da una fotocamera principale da 13 Megapixel e da un sensore di profondità da 2 Megapixel.

Essendo parte dell’ecosistema Harmony, Enjoy 60 si abbina facilmente con qualsiasi dispositivo Huawei tramite l’app AI Life. La batteria da 6.000 mAh è dotata del supporto SuperCharge da 22,5 W, che è uno standard Huawei. Altre caratteristiche includono uno scanner per impronte digitali montato lateralmente, doppia connettività SA/NSA e un jack audio da 3,5 mm.



Wiko offre l’Hi Enjoy 60s 5G nei colori nero, bianco o blu. L’azienda ha omesso il logo W sostituendola con la H di Harmony sul retro.

Due le varianti di memoria, da 128 GB e da 256 GB. I prezzi sono rispettivamente CNY 1.399 (circa 170 euro ) e CNY 1.599 (circa 200 euro). Il telefono è disponibile (solo in Cina) per il preordine presso il negozio online Vmall di proprietà di Huawei.