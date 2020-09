Wiko View5 e View5 Plus promettono due sole ricariche alla settimana

Wiko ha annunciato ufficialmente i suoi due nuovi smartphone della linea View, ovvero i modelli di punta dell’azienda. Caratterizzati da un prezzo aggressivo (169,99 euro il View5 e 199,99 euro il View5 Plus) hanno come punto di forza l’autonomia grazie a una batteria da 5.000 mAh. Wiko assicura che basteranno due ricariche alla settimana, merito anche della scheda tecnica “leggera” e dell’ottimizzazione del software. Vediamo ora le schede tecniche dei due smartphone nel dettaglio.

Un piccolo restyling

Piccolo restyling per i nuovi smartphone View che in questa quinta generazione portano in dote un notch a goccia spostato sul lato sinistro (nella precedente generazione era al centro e molto più visibile) e un reparto fotografico più corposo, ora racchiuso in un più ordinato e moderno rettangolo protettivo. Il sensore di impronte rimane invece ancora sul retro della scocca in posizione centrale.

Wiko View5

Per quanto riguarda la scheda tecnica, iniziamo dal fratellino minore, ovvero il View5. Ha un display Lcd da 6,55″ con tecnologia IPS e risoluzione Hd+. Il peso è invece di 200 grammi, non leggerissimo dunque. Cuore del sistema il nuovo processore Mediatek 6762D, un octa core a 1,8 Ghz coadiuvato da 3 GB di Ram, mentre lo storage è di 64 GB espandibile però tramite schede microSD. L’autonomia è invece garantita da una batteria da 5.000 mAh e Android 10. A bordo trovate anche il Bluetooth in versione 4.2 e la Radio Fm (c’è anche il jack da 3,5 mm) manca invece l’NFC.

Il reparto fotografico rispetto alla precedente generazione guadagna un sensore e presenta un completo quad-cam che si annuncia molto interessante. Siamo in presenza di una fotocamera principale da 48 MPixel, che si avvale di altri tre sensori: 8 Megapixel (macro)+ 5 Megapixel (grandangolare) + 2 Megapixel per la profondità di campo. C’è anche una fotocamera frontale da 8 Megapixel per i selfie. Prezzo: 169,99 euro.

Wiko View 5 Plus

Questo modello è identico al View5, fatta eccezione per il processore (qui c’è un Mediatek modello MT6765, sempre octa core) e di una maggiore memoria Ram 4 GB e di storage: 128 GB. Prezzo: 199,99 euro.