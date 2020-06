Windows 10: Microsoft fa chiarezza sulla denominazione degli aggiornamenti

Dopo aver esaminato il funzionamento del programma Windows Insider e una riorganizzazione nel team, Microsoft chiarisce il suo modo di nominare gli aggiornamenti del suo sistema operativo.

Attualmente, l’azienda utilizza tre nomi diversi per rappresentare le versioni di Windows 10. Durante il suo sviluppo, Microsoft ha usato il nome Windows 10 20H1 (20 per 2020 e H1 per “prima metà dell’anno”), ma il numero di versione di questa versione è in realtà Windows 10 2004 (20 per 2020 e 04 per il mese di aprile). Infine, il nome commerciale noto al grande pubblico è “Aggiornamento di maggio per Windows 10”.

Microsoft ha deciso di renderci la vita più semplice e manterrà solo due nomi diversi: ci sarà sempre un nome speciale per il grande pubblico, più facile da ricordare come “Creators Update” o “May update” ma il numero di versione sarà nel formato corrispondente alla metà dell’anno in questione.

Con l’occasione è stato anche annunciato il prossimo aggiornamento: Windows 10 20H2, ovvero la versione di Windows 10 prevista per la seconda metà del 2020.

Nuovo Microsoft Edge

Oltre a ciò, Microsoft mantiene la sua strategia di un solo aggiornamento importante per poi concentrarsi sul miglioramento delle prestazioni e delle correzioni per facilitare l’uso del software.

Ma la vera novità è che con Windows 10 20H2 farà il suo debutto il nuovo Microsoft Edge basato su Chromium che sarà integrato in modo permanente nel sistema come impostazione predefinita. Fino ad allora, il sistema era ancora fornito con la versione precedente anche se è stato implementato un aggiornamento per facilitare la transizione.

Uscita e download

Per i membri del programma Windows Insider è già disponibile il download di una prima build di Windows 10 20H2 in attesa del download globale.