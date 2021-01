Windows 10: nuova interfaccia Sun Valley e app Android

Microsoft sembra avere importanti progetti per Windows 10 nel 2021. L’azienda ha inizialmente pianificato di lanciare un nuovo sistema operativo (Windows 10X) ma non è tutto, Microsoft sta anche lavorando ad un restyling della versione di Windows, conosciuto con il nome in codice Sun Valley.

Nuovo impatto grafico

Windows 10X e la versione Sun Valley di Windows 10 non sono completamente disconnesse. Diverse nuove funzionalità di Windows 10X le vedremo anche nel prossimo aggiornamento, soprattutto per quanto riguarda lo stile visivo dell’interfaccia che dovrebbe essere molto vicino al mockup realizzato dai ragazzi di Windows Central. In particolare, possiamo scoprire un menu Start rielaborato con angoli arrotondati e separato dalla barra delle applicazioni.

Troveremo poi una barra delle applicazioni semplificata, la serie di icone in basso a destra vicino l’ora su Windows, in un nuovo menu di notifica semplificata oltre ad un mixer del volume ridisegnato o una rapida regolazione del suono nella riproduzione multimediale.

Visivamente, Microsoft vuole modernizzare l’intera interfaccia del sistema. L’azienda è già pronta per testare ai propri addetti ai lavori alcune nuove funzionalità. Un’opzione nascosta chiamata “RoundedWindowCornersPrototype” consente già di attivare alcune modifiche nelle ultime build. Ovviamente, arrotondare gli angoli è un cambiamento sottile ma dovrebbe accompagnare molte altre funzionalità per Windows 10 che scopriremo nei prossimi mesi.

Lancio per fine anno

Microsoft ha riservato la prima metà dell’anno per garantire il rilascio di Windows 10X in primavera. L’aggiornamento di Sun Valley è previsto per la seconda metà dell’anno con ottobre come obiettivo per il rilascio di quello che dovrebbe essere “Windows 10 20H2” o “Aggiornamento di ottobre 2021 per Windows 10”.



Lo sviluppo di Sun Valley dovrebbe concludersi nel giugno 2021, prima di diversi mesi di correzioni di bug e, grazie alle build Insider, dovremmo scoprire tutto questo prima del tempo.

Non è tutto, secondo l’account Twitter di WalkingCat, sempre molto informato quando parla di Microsoft, il progetto dovrebbe essere finalizzato entro ottobre con l’aggiunta del supporto alle app Android.