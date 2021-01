AirPods: Apple perde quote di mercato e pensa ad una versione low cost

Gli AirPods continuano a vendere bene ma la forte concorrenza di Xiaomi e, in misura minore, di Samsung e JBL sta rendendo la faccenda più complicata. Questo è ciò che Counterpoint Research ha messo in luce nella sua indagine di mercato sulle cuffie true wireless per il terzo trimestre del 2020.

Secondo i dati raccolti dall’azienda, la maggiore concorrenza ha avuto un impatto significativo sulla quota di mercato Apple che è passata dal 41% a “solo” il 29% nel terzo trimestre del 2020.

Un’erosione notevole, anche se Apple è ancora e sempre molto più avanti rispetto ai rivali: Xiaomi si è stabilizzata al 13% di quota di mercato mentre Samsung e JBL si limitano al 5%.

Un modello più economico

Apple e Xiaomi hanno approcci aziendali molto diversi. La maggior parte delle cuffie Bluetooth vendute dal produttore cinese sono convenienti, con molti modelli offerti ben al di sotto dei 100 euro. Apple si rivolge principalmente al segmento di fascia medio/alta con i suoi AirPods classici, AirPods Pro e sugli auricolari con i suoi recenti AirPods Max. Può contare anche sulla fedeltà dei propri clienti, che preferiranno in molti casi gli auricolari o le cuffie marchiate Apple per la loro semplicità di utilizzo con un iPhone rispetto ai modelli della concorrenza.

Tuttavia, Apple è a conoscenza del “problema prezzo”. Con un modello quale AirPods Max venduto a 629 euro in Italia, il marchio costa quasi il doppio rispetto alla concorrenza. Gli ottimi WH-1000XM4 di Sony, ad esempio, ha un prezzo di circa 350 euro.

Secondo WCCFtech, Apple avrebbe quindi in programma di introdurre una variante low cost che dovrebbe costare circa 350 euro. Tuttavia, non è noto quando questo nuovo modello potrebbe essere commercializzato e in cantiere ci sono ancora AirPods 3 e AirPods Pro 2…