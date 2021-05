Windows 10 Sun Valley: Microsoft valuta un nuovo menu Start

Secondo Microsoft, il progetto Sun Valley segnerà un nuovo inizio per Windows 10 su PC. E cosa c’è di meglio che cambiare il menu Start?

L’azienda ha sempre osato ma non sempre è andata bene. Come dimenticare la tanto critica schermata iniziale di Windows 8 per gli schermi touch con visualizzazione a tutto schermo…

Con Windows 10, invece, Microsoft aveva scelto di tornare sui propri passi e offrire un menu ibrido tra il vecchio menu Start e la schermata con le caselle touch.

Un nuovo menu ispirato a Windows 10X

Con Sun Valley, la casa di Redmond potrebbe rivedere completamente il menu Start per offrire una nuova esperienza ispirata al progetto (mai concretizzato) di Windows 10X. Un mix tra ciò che Windows 10X voleva offrire e il menu Start già esistente su Windows 10.



Un menu Start che inizia in basso a sinistra che richiederebbe solo parte dello schermo senza caselle ma con contenuti dinamici quali notizie, documenti più recenti o persino il tempo. Sul lato sinistro del menu, l’elenco delle applicazioni ma completamente semplificato e senza le cartelle ereditate dalle versioni precedenti di Windows.

Il lavoro di base su Sun Valley continua senza sosta negli uffici di Microsoft, resta da vedere se vedremo i primi frutti durante la conferenza programmata di fine di maggio o ci vorrà ancora tempo.