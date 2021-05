Huawei sta per presentare nuovi prodotti nel segmento laptop e in quello dell’audio. In attesa che si intraveda una schiarita nei rapporti con l’amministrazione americana, che l’ha bandita dall’intrattenere rapporti commerciali con società Usa, il produttore di Shenzhen si concentra su altri prodotti.

Il 19 maggio arriveranno infatti il MateBook 16 e i nuovi auricolari Bluetooth true wirelss FreeBuds 4. L’evento è stato confermato da un teaser apparso sulla pagina Weibo dell’azienda.



L’evento, che avrà luogo in Cina, dovrebbe vedere il lancio del MateBook 16, un prodotto che si attede molto diverso dal MateBook D 16, già disponibile sul mercato. Stessa cosa per i nuovi FreeBuds 4.



Nel corso della presentazione dovrebbero essere mostrati e lanciati anche altri prodotti Huawei. Fra questi u’ orologio per bambini (Huawei 4X), il Body Fat Scale 3 Pro, un router H6 e due monitor per Pc. Uno dei monitor sarà destinato al lavoro d’ufficio mentre l’altro sarà dedicato al segmento dei giochi.