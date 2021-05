Samsung potrebbe lanciare i suoi primi smartwatch Wear OS ad agosto

L’evento Samsung di agosto dedicato alla serie Galaxy Note porterà questa anno l’annuncio dei pieghevoli di nuova generazione. Con tutta probabilità l’azienda coreana alzerà il sipario sul nuovo Galaxy Fold oltre ad un modello più economico che porterebbe ad una diffusione maggiore.

Ci sono buone probabilità che oltre agli smartphone, l’evento di agosto includa anche altre importanti novità, come la presentazione dei nuovi modelli Galaxy Watch. Infatti, secondo un rumors dal Web, Samsung ha intenzione di svelare sia il Galaxy Watch 4 che il Galaxy Watch Active 4 basati sull’ecosistema di Google “Wear OS”.

WearOS dentro, Tizen fuori

L’allontanamento di Samsung da Tizen è sicuramente una notizia sorprendente, soprattutto perché l’azienda ha investito molto in questa piattaforma, non solo sugli smartwatch ma anche su altre categorie di dispositivi.

Il Galaxy Watch 4 dovrebbe essere disponibile in due versioni diverse: 42 mm e 46 mm. Watch Active 4, invece, nei formati da 40 mm e 42 mm.

Al momento non sono disponibili altre specifiche ma non c’è dubbio che la transizione a Wear OS sia la più grande novità. Allo stesso tempo, Samsung che abbraccia Wear OS è anche una bella notizia per Google.