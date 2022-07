Windows 11 migliorerà la barra delle app e il clone di AirDrop

In attesa delle dichiarazioni di Microsoft sullo sviluppo di Windows 11 e della presentazione di Windows 12, continuano i lavori sul sistema operativo in vista dei futuri aggiornamenti. Le nuove indiscrezioni passano attraverso fasi di test nel programma Windows Insider.

Microsoft ha iniziato a implementare la build 25163 nel canale Dev del programma. Introduce due novità degne di nota.

La nuova barra delle applicazioni

Dal lancio di Windows 11, Microsoft ha rivoluzionato la barra delle applicazioni di sistema. Dopo aver deciso di posizionare le icone al centro e aver creato un nuovo modulo per i widget, l’azienda si è occupata della gestione dell’overflow che permette di aprire un gran numero di applicazioni. Con questa build, questo scenario è supportato meglio con un piccolo menu a discesa che mostra le app rimanenti.

La funzione di condivisione sta migliorando

Uno dei punti di forza dei MacBook è senza dubbio la funzione AirDrop. Questa funzione permette di condividere velocemente un file tra i dispositivi o con i colleghi, semplicemente trovandoti sulla stessa rete locale.

Da Windows 10, Microsoft ha offerto una funzione simile con la condivisione nelle vicinanze. Sfortunatamente, non è sempre molto stabile o facile da usare. Con la build 25163, la casa di Redmond cambia il modo in cui funziona il suo protocollo per utilizzare UDP, che è più adatto per la condivisione di file. Ciò richiede l’abilitazione del Bluetooth e la configurazione della rete locale come rete privata.

I dispositivi compatibili verranno visualizzati nella moderna finestra di condivisione supportata dalle ultime app di Microsoft e da alcune app di terze parti. Comodo per inviare rapidamente un’immagine o un file PDF senza passare tramite l’invio di e-mail.

Microsoft ha anche aggiunto un’opzione per condividere rapidamente il file su OneDrive e quindi salvarlo nel cloud.

Modifiche anche nella versione beta

Microsoft ha anche distribuito la build 22621.436 (o 22622.436) ai membri Insider nel canale Beta. Contiene le modifiche per la condivisione nelle vicinanze di Windows 11. Un’altra modifica, Microsoft Terminal diventa l’applicazione di sistema predefinita per gestire il prompt dei comandi o Powershell.