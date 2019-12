Windows Mobile: Microsoft annuncia la fine del supporto ad Office

Microsoft ha rivelato in un annuncio ufficiale che le app di Office per Windows 10 Mobile verranno ritirate il 21 gennaio. Questo significa che Word, Excel, PowerPoint e OneNote non riceveranno aggiornamenti di sicurezza, hotfix, supporto gratuito e aggiornamenti dei contenuti tecnici online.

Le app di Office continueranno a funzionare anche dopo che Windows 10 Mobile avrà raggiunto la fine del supporto la prossima settimana ma Microsoft ha sottolineato che non saranno più rilasciati aggiornamenti di sicurezza.

D’altro canto, le app di Office verranno completamente eliminate nel gennaio 2021 e i collegamenti per il download verranno rimossi. Solo i dispositivi su cui sono installati al momento della data di pensionamento potranno utilizzare Office.

La società raccomanda a tutti di passare ad Android e iOS in cui le app di Office continuano a ricevere aggiornamenti a un ritmo regolare.

“A causa della mancanza di aggiornamenti di sicurezza, consigliamo vivamente di utilizzare Office su un telefono per passare alle ultime app di Microsoft Office su un telefono iOS o Android. Non solo troverai le app Word, Excel, PowerPoint e OneNote negli app store iOS e Android, ma troverai anche nuove innovazioni come l’app Office che offre un’esperienza semplice e integrata con Word, Excel e PowerPoint tutto in uno app con tutte le funzionalità mobili che già conosci e usi “, afferma Microsoft.

Windows 10 Mobile si trova in uno stato di inattività già da un paio d’anni, quindi la data di fine supporto di questo mese è più una formalità che altro. La maggior parte degli utenti è migrata su Android e iOS e pochi utenti saranno coinvolte.