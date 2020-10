Xbox Series X: Phil Spencer riduce le aspettative su ray tracing e 8K

Mancano ormai poche settimane al lancio di Xbox Series X e della sua diretta concorrente, PlayStation 5. Si tratta di due console particolarmente ambiziose che dovrebbero farci dimenticare rapidamente quelle attuali uscite nel 2013.

Per quanto riguarda le nuove funzionalità comuni ad entrambe, possiamo menzionare l’integrazione di un SSD con un’architettura di archiviazione ottimizzata, un processore centrale molto più efficiente, nuove tecnologie di rendering grafico come il ray tracing o la capacità di gestire display a 8K e fino a 120 Hz. Su questi ultimi punti, Phil Spencer ha approfittato di un’intervista a Wired per raffreddare un po’ l’entusiasmo.

Che si tratti di Xbox o PlayStation 5, le nuove console offrono una porta HDMI 2.1 compatibile con il display 8K. Tuttavia, Phil Spencer non crede nell’arrivo dell’8K nei videogiochi a breve termine.

L’8K è una tecnologia ambiziosa. I display compatibili non sono ancora arrivati. Penso che siamo lontani anni dal vedere l’8K diventare lo standard nei videogiochi, se mai avverrà.

Xbox One X e PS4 Pro consentono la visualizzazione dei videogiochi in 4K, ma pochi giochi sono stati renderizzati in definizione 4K nativa. È solo con Xbox Series X e PlayStation 5 che dovrebbe iniziare a diventare uno standard.

La conclusione è che le console saranno perfettamente in grado di visualizzare un’immagine 8K su schermi compatibili ma, purtroppo, probabilmente non si applicherà ai videogiochi.