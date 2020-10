Huawei ha presentato il nuovo modello P smart 2021: si tratta di un entry level con caratteristiche di gamma media, venduto a 229 euro, ma con una ricca promo che rende il suo valore commerciale molto appetibile.

Lo smartphone è dotato di un display FullView da 6,67”, è mosso dal processore Kirin 710A, un octa core con frequenza massima di 2,0 GHz, abbinato a 4GB di Ram e 128 GB di spazio di archiviazione, che può essere esteso con l’impiego di schede microSD.

Il comparto fotografico offre una fotocamera con quattro ottiche: un sensore principale da 48 Megapixel con intelligenza artificiale, un sensore grandangolare da 8 Megapixel da 120°, un obiettivo macro da 2 Megapixel e una depth camera da 2 Megapixel che aiuta ad accentuare leggermente il soggetto con effetti bokeh realistici e coinvolgenti.

Nella parte anteriore, invece, c’è una selfie cam da 8 Megapixel potenziata con intelligenza aritificiale e in grao di di riconoscere fino a otto scenari.

Il telefono integra una batteria da 5.000 mAh che supporta la tecnologia SuperCharge da 22,5 W, per ricaricarsi con estrema velocità.

Servizi: gli HMS crescono

Ma veniamo ai servizi: il P smart 2021 è dotato dei Huawei Mobile Services e, considerato anche il suo prezzo, rappresenta una ghiotta novità per testare lo stato di sviluppo dell’ecosistema di Huawei, che negli ultimi mesi si è ulteriormente arricchito.

Lo store del produttore conta oltre 96.000 app e ha raggiunto il record di 261 miliardi di download di app tra gennaio e agosto 2020.

Ci sono ormai tutte le app più scaricate nel mondo e anche la sezione dedicata al mobile banking appare oggi fortemente rafforzata: fra gli ultimi arrivi segnaliamo le app di Ubi Banca, Relax Banking Mobile di ICCREA, My Carta BCC, Banca Sella, Hype, Satispay, FINECO, Webank, Mediolanum e Tinaba.

Sul fronte dell’intrattenimento invece non mancano SkyGo, Dazn, SportMediaset, Rai Play, Mediaset Play, Deezer, CHILI, mentre il comparto social è ormai al completo con il tanto atteso arrivo di TikTok.

Peraltro, Laddove l’app ricercata non sia disponibile su AppGallery, è possibile fare riferimento a Petal Search (qui il nostro tutorial), un widget di ricerca che permette un accesso rapido e comodo a tutto l’elenco di applicazioni in costante aggiornamento, oltre che a notizie, immagini e altro ancora fornendo risultati più accurati e rilevanti per ciascun utente, in modo da consentire la piena personalizzazione e gestione dell’esperienza con il proprio smartphone.

Prezzo, disponibilità e promo al lancio

HUAWEI P smart 2021 è disponibile in pre-ordine da oggi nei colori Crush Green, Blush Gold e Midnight Black a 229 euro.

Chi pre-ordina o acquista entro il 1 novembre, riceverà gli auricolari Huawei FreeBuds 3 inclusi nel prezzo oltre a 3 mesi di Huawei Music VIP Membership, 3 mesi di abbonamento a Huawei Video e 15 GB di spazio extra su HUAWEI Cloud per 12 mesi.