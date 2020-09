Un motore di ricerca in grado di sopperire alla mancanza dei Google Mobile Services e consentire agli utenti di trovare le app più utili e popolari

Trovare app fra le miriadi in circolazione e i tanti store che le ospitano non è sempre impresa facile. Da oggi però gli utenti di smartphone e tablet Huawei possono contare su Petal Search, un’app (con widget dedicato) che permette di trovare non solo software ma qualsiasi contenuto stiate cercando, fra cui notizie, immagini e siti.

Disponibile per il download gratuito da Huawei AppGallery e già preinstallato sugli smartphone della gamma P40, Petal Search rappresenta la risposta a Google Search, dal momento che la più recente gamma di prodotti dell’azienda di Shenzhen non può contare sui Google Services a seguito del bando da parte degli States. Poco male perché Huawei sta dimostrando di aver sviluppato una serie di soluzioni software in grado di rivaleggiare con Big G. L’importante sviluppo dei Huawei Mobile Services, che si arricchisce ogni giorno di nuovi contenuti, è l’esempio della strategia dell’azienda per assicurare ai propri clienti un’esperienza d’uso dei propri smartphone di alto livello.

Dove ricerca le app

Petal Search dispone di un motore di ricerca profondo e nelle ricerche utilizza in prima istanza sempre l’AppGallery di Huawei. In caso non trovi nulla, passa a scandagliare gli store Aptoide, APKMonk, APK Pure, APK Center e Uptodown restituendo risultati in un ordine che varia in base ai criteri di pertinenza della ricerca valutati da un apposito algoritmo.

Petal Search: a chi serve

Petal Search, può essere installato da AppGallery su tutti gli smartphone Huawei, ma è naturalmente dedicata ai modelli privi dei servizi di Google .

1- L’app

Petal Search è disponibile sotto forma di app con tanto di widget. Lo si può scaricare dall’AppGallery di Huawei.

2- Il widget

Nella home potrete posizionare un widget sotto forma di barra di ricerca. Da qui potrete iniziare a cercare tutte le app che desiderate installare sul telefono.

3- Le app principali e di tendenza

Petal Search vi mostrerà sempre in tempo reale le app essenziali, la app locali principali e le app di tendenza. In questa sezione trovate dunque molti consigli per scaricare nuovo software ma potete anche iniziare una ricerca per trovare l’app desiderata digitando una parola chiave nella barra posta nella parte superiore della schermata.

4- Come cercare WhatsApp

Abbiamo fatto una semplice ricerca con la chiave “Whatsapp”. Il sistema ci ha restituito i siti dove scaricare l’applicazione dando la precedenza al sito ufficiale dello sviluppatore e, in seconda battuta, ad altri store come Apk Pure.

5- Fare il download con Petal Search

Una volta scelto lo store da dove acquisire l’app (se presente, Petal Search darà sempre la precedenza ad AppGallery) non vi rimarrà che fare clic sul pulsante Scarica. Petal Search vi informa sui dispositivi compatibili e sul peso del download.

6- Petal Search News

Petal Search è un motore di ricerca, arricchito però di ulteriori contenuti. La scheda “Per te” mostra, proprio Google News, le principali notizie locali di attualità, sport e costume, che possono via via essere personalizzate a seconda dei propri gusti e interessi.

C’è anche Phone Clone

Un’altra app by Huawei di estrema utilità è Phone Clone. Utilizzatela per trasferire in pochi minuti le app come Whatsapp, Facebook, Instagram da un telefono all’altro. Le ritroverete senza neppure doverle cercare. Phone Clone è addirittura presente sul Play Store di Google.