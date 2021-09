Xiaomi 11: tre nuovi smartphone per i creativi e i fashion addicted

Arriva in Italia la nuova famiglia di smartphone Xiaomi 11. Parliamo di Xiaomi 11T 5G, Xiaomi 11T Pro 5G – pensati per gli utenti più creativi, grazie alla funzionalità Cinematic presenti a bordo – e Xiaomi 11 Lite 5G New Edition per chi vuole uno smartphone di fascia alta leggero, ultrasottile ed elegante. Come si evince subito dai nomi, i nuovi modelli sono compatibili con le reti mobili di ultima generazione, per un’esperienza di navigazione e fruizione di contenuti streaming senza compromessi. Vediamoli in dettaglio.

Xiaomi 11T Pro

È il primo smartphone Xiaomi con la tecnologia proprietaria HyperCharge da 120W per una ricarica ultra-rapida al 100% in soli 17 minuti. Questo è possibile grazie a un insieme di tecnologie come la doppia colonnina di carica, la struttura della batteria a due celle, l’MTW, l’applicazione del grafene sulla batteria agli ioni di litio e la tecnologia Mi-FC. La sicurezza della batteria è garantita da una certificazione TÜV Rheinland Safe Fast-Charge System, 34 funzioni di ricarica e sicurezza della batteria e dal monitoraggio della temperatura in tempo reale.

Xiaomi 11T Pro è dotato di chip Qualcomm Snapdragon 888 e dispone di una potente tripla fotocamera da 108 Megapixel, una telemacro 2x e un obiettivo ultra-grandangolare da 120°. In aggiunta, assicura il produttore, lo smartphone vanta straordinarie capacità di filmografia computazionale con modalità one-click AI Cinema, registrazione 8K e HDR10+, che consentono agli utenti di girare filmati con la stessa tecnologia smart ISO presente nelle fotocamere digitali.

Le funzioni video Cinemagic si avvantaggiano della presenza a bordo di un display piatto Amoled FullHD+ da 6,67” a 120Hz, con punteggio A+ per DisplayMate, TrueColor, Dolby Vision e HDR10+. Mostra oltre 1 miliardo di colori, vanta 1000 nit di luminosità massima, fino a 480Hz di touch sampling rate ed è protetto dal più resistente vetro Gorilla attualmente sul mercato: il Corning Gorilla Glass Victus. Il display dispone anche di una serie di funzionalità per proteggere gli occhi dall’affaticamento, come True Display che regola automaticamente la temperatura del colore in base alle condizioni circostanti, nonché Reading Mode 3.0. Xiaomi 11T Pro si arricchisce ulteriormente di audio immersivo Dolby Atmos e di doppi speaker realizzati da Harman Kardon.

Xiaomi 11T

Qeusto modello, spiega Xiaomi, continua la missione di rendere la Cinemagic disponibile a tutti, offrendo una tripla fotocamera da 108 Megapixel, un’ultra-grandangolare da 120° e una telemacro 2x per scatti mozzafiato, combinata a una suite di strumenti AI come il Time Freeze, il Magic Zoom e l’Audio Zoom per aumentare la creatività e la produttività degli utenti.

Il display piatto Amoled è lo stesso di 11T Pro: abbiamo dunque un pannello da 6.67” a 120Hz offre un HDR10+ in grado di visualizzare oltre 1 miliardo di colori, una varietà di funzioni per proteggere gli occhi e fino a 480Hz di touch sampling rate. Cambia invece il processore. In questo caso abbiamo il chipset MediaTek Dimensity 1200-Ultra ad alta efficienza energetica. L’ampia batteria da 5000 mAh in abbinamento a un caricatore da 67W arriva al 100% in soli 36 minuti.

Prezzi e disponibilità

Xiaomi 11T Pro 5G sarà disponibile sul mercato italiano su mi.com a partire dal 28 settembre in doppia configurazione da 8GB+128GB e da 8GB+256GB, rispettivamente al prezzo di 649,90 e 699,90. La versione da 8GB+128GB sarà anche disponibile su Amazon, mentre quella da 8GB+256GB presso Mi Store Italia. La versione da 8GB+128GB sarà possibile acquistarla dalle ore 13.00 su mi.com a un prezzo early bird di 599,90€, valido per 24h, in bundle con Mi TV P1 32” fino a esaurimento scorte. Chi acquisterà il prodotto su Amazon invece oltre al prezzo promo otterrà un voucher del valore di 100€ da applicare direttamente nel carrello al momento dell’acquisto. A partire dal 12 ottobre e fino al 31 ottobre, Xiaomi 11T Pro 5G da 8GB+256GB sarà acquistabile anche presso i principali operatori telefonici e catene di elettronica di consumo al prezzo di 699,90 euro, in bundle con Mi Watch. Xiaomi 11T Pro avrà inclusa nel prezzo una garanzia convenzionale per la protezione dello schermo che prevede una riparazione gratuita in caso di schermo danneggiato entro i primi sei mesi dall’acquisto.

Xiaomi 11T 5G da 8GB+256GB sarà invece disponibile su mi.com, presso Mi Store Italia e Amazon a partire dal 12 ottobre al prezzo di 599,90 euro con promo early bird valida per 24h pari a 549,90 euro. Chi acquisterà il prodotto su mi.com riceverà in bundle un Mi TV P1 32″ fino a esaurimento scorte, mentre chi lo acquisterà su Amazon, sempre per 24h riceverà un voucher del valore di 50 euro applicabile direttamente nel carrello sul prodotto stesso. La versione da 8GB+128GB sarà invece disponibile sempre a partire dal 12 ottobre su mi.com al prezzo di 549,90 euro, e a partire dal 19 ottobre anche con i principali operatori telefonici e presso le principali catene di distribuzione, acquistabile in bundle con le Redmi Buds 3 Pro fino al 31 ottobre.

Xiaomi 11 Lite 5G New Edition

Xiaomi 11 Lite 5G NE mette in mostra un’estetica elegante in un corpo sottile (6,8 mm) e leggero (158grammi). Il design è ulteriormente accentuato da un profilo sottile da 1.88mm sui bordi superiori e laterali, così come da quattro colorazioni alla moda: Truffle Black, Bubblegum Blue, Peach Pink e la nuova Snowflake White, un bianco opaco e cristallizzato.

Grazie al chipset Qualcomm Snapdragon 778G 5G e alla connessione alle reti ultra-veloci è possibile eseguire lo streaming di video HD o giochi pesanti senza lag, oltre a effettuare videochiamate fluide. Lo smartphone è anche dotato di una batteria da 4.250 mAh e caricatore veloce da 33W.

Grazie al DotDisplay Amoled da 6.55”, al supporto TrueColor a 10-bit e Dolby Vision, Xiaomi 11 Lite 5G NE offre colori intensi, grande luminosità, contrasto e dettagli nitidi. Raccogliendo l’eredità della fotocamera della Xiaomi 11 family, promette il produttore, lo smartphone offre le migliori riprese della categoria con una fotocamera principale da 64 Megapixel, un’ultra-wide angle da 8MP e una telemacro da 5MP. Inoltre, è dotato di una serie di funzionalità tra cui la modalità one-click AI cinema, filtri video cinematografici e una nuova modalità Vlog.

Prezzi e disponibilità

Xiaomi 11 Lite New Edition arriverà sul mercato italiano a partire dalle ore 13.00 del 28 settembre in doppia configurazione da 8GB+128GB, acquistabile al prezzo di 449,90 euro su mi.com e presso Mi Store Italia e da 6GB+128GB disponibile su mi.com e Amazon al prezzo di 399,90 euro. Dato che a Xiaomi piace sempre stupire, per entrambe le versioni ci saranno delle offerte di lancio. La versione da 6GB+128GB, per sole 24h sarà acquistabile al prezzo speciale di 299,90 euro, mentre la configurazione da 8GB+128GB sarà disponibile su mi.com al prezzo di 399,90 euro in bundle con Mi Smart Band 6 fino al 12 ottobre, data in cui il prodotto sarà disponibile anche presso le principali catene di elettronica di consumo e i principali operatori telefonici.