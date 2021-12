Xiaomi 12, 12 Pro e 12X ufficiali. Caratteristiche tecniche, prezzi e disponibilità

Gli smartphone Xiaomi serie 12 sono ora ufficiali. Il produttore cinese ha infatti presentato tre nuovi modelli: Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12X.

Il modello 12 base è dotato di uno schermo da 6,28 pollici ed è alimentato da nuovo chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Il 12 Pro porta le dimensioni dello schermo a 6,73 pollici e integra lo stesso SoC, ma aggiunge anche un display Amoled LTPO, una batteria più grande, una ricarica più rapida e un hardware della fotocamera più evoluto. Xiaomi 12X, infine, è il modello più economico: offre un processore Snapdragon 870 e dimensioni e specifiche simili allo Xiaomi 12. Ma andiamo per ordine.

Xiaomi 12

Xiaomi 12 è uno smartphone che si presenta compatto, con un display dal polliciaggio contenuto.

Il pannello Amoled da 6,28 pollici prodotto da Samsung supporta la risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Lo smartphone ha uno scanner di impronte digitali sotto il display, che è a sua volta protetto da vetro Gorilla Glass Victus di Corning.

La fotocamera di Xiaomi 12 integra il sensore Sony IMX 766 da 50 Megapixel che si trova in molti dei modelli di punta del 2021 dei principali produttori Android. Ci sono poi due sensori ausiliari: uno ultrawide da 13 Megapixel e una tele-macro cam da 5 Megapixel da 50 mm equivalenti.

Il dispositivo ha una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida cablata da 67 W, ricarica wireless da 50 W e ricarica wireless inversa da 10 W.

I telefoni della serie Xiaomi 12 potranno avvalersi della nuovissima interfaccia MIUI 13. Xiaomi 12 è disponibile nei colori nero, blu e rosa. Il modello entry-level con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione costerà in Cina 3.699 Yuan (circa 512 euro);la versione 8/256 GB costerà 3.999 Yuan (circa 550 euro) mentre quella da 12/256 GB sarà disponibile a 4.399 Yuan (circa 610 euro).

Xiaomi 12 sarà disponibile sul mercato a partire dal 31 dicembre in Cina.

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Pro ha un pannello da 6,73 pollici, è dotato di una risoluzione di 1440p con una frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120Hz a seconda dell’attività che si sta svolgendo. Xiaomi 12 Pro è inoltre dotato di uno scanner di impronte digitali in-display e di una protezione Gorilla Glass Victus.

Xiaomi 12 Pro offre tre fotocamere da 50 Megapixel con un sensore Sony IMX707 come principale. Ha una dimensione di 1/1,28 “e supporta il pixel-binning con un pixel da 2,44 µm e OIS. Il secondo sensore da 50 Megapixel è un obiettivo da ritratto mentre il terzo è un ultrawide. Xiaomi ha sviluppato la tecnologia di messa a fuoco rapida CyberFocus, che riesce a mantenere il controllo sui volti dei soggetti e su altri elementi dello sfondo.

Il produttore ha lanciato anche un nuovo algoritmo per la modalità notturna che dovrebbe catturare più luce nelle aree scarsamente illuminate mantenendo bassi i livelli di rumore. Il telefono ha una batteria da 4.600 mAh divisa in due celle che si caricano a 120 W via cavo e fino a 50 W in modalità wireless. Xiaomi ha anche aggiunto il proprio chip di ricarica Surge P1 per migliorare la gestione la gestione dell’alimentazione.

Xiaomi 12 Pro parte da una versione base con 8/128 GB al prezzo di 4.699 Yuan (circa 650 euro), mentre il modello da 8/256 GB costerà 4.999 Yuan (circa 690 euro) e quello da 12/256 GB 5.399 Yuan (circa 750 euro).

Xiaomi 12X

Xiaomi 12X è il terzo membro della nuova serie Xiaomi 12. È una versione leggermente meno accessoriata dello Xiaomi 12 con lo stesso display Amoled da 6,28 pollici a 120 Hz, una tripla fotocamera e una batteria da 4.500 mAh con ricarica da 67 W.

La differenza fondamentale risiede nel reparto chipset: qui il 12X integra lo Snapdragon 870 invece del chip di punta Snapdragon 8 Gen 1.

Non c’è ricarica wireless né ricarica wireless inversa qui. Xiaomi 12 X è disponibile nei colori nero, blu e rosa a 3.199 Yuan (circa 440 euro) in versione da 8/128 GB e a 3.799 Yuan (circa 525 euro) in versione 12 GB/256 GB.