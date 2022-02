Xiaomi 12, 12 Pro e 12X: un’indiscrezione anticipa prezzi e colorazioni per l’Europa

La gamma Xiaomi 12 ha fatto molto parlare di sé da quando è stata presentata in Cina. È stata infatti la prima volta in cui un produttore ha ufficializzato i suoi top di gamma con chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Diverse settimane dopo, la gamma purtroppo non è ancora arrivata in Europa e tutti sono consapevoli che bisognerà attendere marzo per scoprirla nella sua veste internazionale.

Prezzi e colorazioni

Il sito MySmartPrice ha comunicato di aver scoperto in anteprima i prezzi in euro della serie, grazie ad alcune fonti attendibili del settore.

Xiaomi 12 dovrebbe essere commercializzato tra a 800 e 900 euro a seconda delle configurazione: rispettivamente 128/8 GB e 256/8 GB.

Puntando alla fascia alta, Xiaomi 12 Pro dovrebbe essere invece offerto ad un prezzo compreso tra i 1000 e 1200 euro nelle rispettive versioni da 256/8 GB e 256/12 GB La differenza di prezzo tra le due configurazioni sembra particolarmente significativa per soli 4 GB di RAM. Immaginiamo che la configurazione da 1200 euro possa offrire ad una memoria aggiuntiva per dare del filo da torcere al nuovo Galaxy S22 Ultra di Samsung.

Xiaomi 12X sarà invece il modello “low cost” della serie con un prezzo indicativo che varierà tra i 600 e 700 euro per 128/8 GB e 256/8 GB Ricordiamo che questo modello dovrebbe integrare uno Snapdragon 870 ed un modulo fotografico rivisto al ribasso per garantire un prezzo più basso.

Tutti i modelli saranno offerti nelle colorazioni blu, grigio e viola.