Xiaomi 12 Ultra si mostra in una prima foto con un blocco fotocamere gigantesco

Emergono nuovi dettagli sull’atteso Xiaomi 12 Ultra previsto a giugno. Quella pubblicata e visibile in apertura di questo articolo, è una foto del telefono da cui possiamo distinguere le sue possibili caratteristiche fotografiche.

L’immagine proviene dall’account Weibo Digital Chat Station e ci permette di ammirare il modulo fotografico che non sarebbe più rettangolare come l’anno scorso, ma arrotondato. Ciò confermerebbe quindi questo cambiamento nel design del blocco fotografico.

La conchiglia ha anche delle iscrizioni sul blocco fotografico in cui è possibile leggere le parole “120x, 12-120 mm, f/1.95-4.1”. Il “12-120 mm” che si riferiscono alla distanza focale che questo smartphone coprirebbe tra un ultra grandangolare da 12 mm e un teleobiettivo da 48 Megapixel a 120 mm. Per quanto riguarda la menzione “f/1.95-4.1”, questo indicherebbe le aperture degli obiettivi della fotocamera che andrebbero dall’apertura f/1.95 del sensore principale al teleobiettivo f/4.1.

Tutto ciò coincide con le voci secondo cui lo Xiaomi 12 Ultra avrebbe introdotto gli stessi i sensori presenti sullo Xiaomi Mi 11 Ultra

Sembra inoltre che lo smartphone debutterà con la nuova CPU Snapdragon 8 Gen 1 Plus che permetterebbe di beneficiare di prestazioni più elevate, ma anche miglioramenti significativi nella parte di elaborazione delle immagini con un nuovo ISP (Image Signal Processor) che gli consentirebbe di generare scatti migliori mantenendo gli stessi sensori fotografici rispetto allo scorso anno. Una partnership con il marchio Leica potrebbe essere all’ordine del giorno anche per la parte fotografica.

Lo Xiaomi 12 Ultra dovrebbe essere lanciato prima in Cina in tre diverse versioni: una in ceramica, una in vetro e una con pelle vegana sul retro.

Riguardo al prezzo, nessuna indicazione è ancora filtrata ma l’anno scorso Xiaomi 11 Ultra è stato lanciato a 1200 euro.