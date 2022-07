Xiaomi 12S e 12S Pro ufficiali: meno premium ma sempre con Leica

Insieme a 12S Ultra, Xiaomi ha svelato in Cina anche gli smartphone Xiaomi 12S e Xiaomi 12S Pro. Anche in questo caso il brand ha insistito molto su un punto: la collaborazione con Leica per garantire un’esperienza fotografica degna degli standard dello specialista tedesco in questo campo.

Entrambi i modelli mostrano quindi con orgoglio la scritta “Leica” vicino alle lenti sul retro. È la promessa di lavorare sulla qualità complessiva dell’immagine e sulla resa cromatica. Inoltre, vengono evidenziate due opzioni, che sembrano dei filtri: “Leica Authentic Look” e “Leica Vibrant Look”.

Quindi, anche se i due smartphone non sono in cima alla classifica, non sono esclusi dalla collaborazione con Leica. Tuttavia, non hanno diritto allo stesso sensore da un pollice del modello Ultra. Invece, Xiaomi 12S e Xiaomi 12S Pro utilizzano una fotocamera principale Sony IMX707 da 1/1,28 pollici con una risoluzione di 50 Megapixel.

Xiaomi 12S è aiutato da due moduli secondari, con sensori da 13 Megapixel (ultra grandangolare) e 5 Megapixel (macro), mentre il 12S Pro può contare su altri due sensori da 50 Megapixel, dedicati agli scatti ultra grandangolari e un sensore da 50 mm come teleobiettivo.

Ricarica molto rapida

Inoltre, ci sono anche le altre caratteristiche tecniche sono interessanti. Troviamo il SoC Snapdragon 8+ Gen 1 su Xiaomi 12S e 12S Pro per garantire una buona potenza per entrambi i prodotti ma anche una migliore gestione della temperatura. Anche la ricarica rapida è menzionata come una risorsa importante.

Infatti, lo Xiaomi 12S Pro ha un chip interno Surge P1 appositamente progettato per ottimizzare l’efficienza della ricarica cablata da 120W e wireless da 50W. Tutta questa potenza va a vantaggio di una batteria da 4600 mAh.

Sul lato del classico Xiaomi 12S, troviamo una ricarica 67W leggermente meno potente con i 50W in modalità wireless. Ha anche una batteria più piccola da 4500 mAh.

Ricordiamo infine un’altra differenza: Xiaomi 12 Pro monta uno schermo AMOLED da 6,73 pollici in QHD+ con refresh rate variabile da 1 a 120 Hz. Lo Xiaomi 12S, invece, ha uno schermo AMOLED di 6,28 pollici insieme ad una modalità adattiva a 120 Hz, ma meno avanzata.

Prezzo, uscita e colori

Xiaomi 12S e 12S Pro usciranno entrambi in quattro colori (nero, viola, verde e bianco) e in quattro diverse configurazioni di archiviazione e memoria.

Con lo Xiaomi 12S, ci vorranno tra 3999 yuan e 5199 yuan per portarselo a casa (tra 571 e 743 euro al cambio). Per quanto riguarda lo Xiaomi 12S Pro, il listino va da 4699 a 5899 yuan ( da 671 a 843 euro)