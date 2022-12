Xiaomi 13, 13 Pro con MIUI 14 ufficiali insieme a nuove colorazioni per Mix Fold 2 e un Mini PC

Ieri si è tenuta in Cina la più importante conferenza annuale Xiaomi. Come di consueto, il gruppo cinese non ha annunciato un prodotto…ma una sfilza di novità in varie categorie. Scopriamole insieme!

Xiaomi 13 e 13 Pro

Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro sono senza dubbio l’annuncio più importante. Entrambi i modelli sono basati su un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con RAM LPDDR5X, storage UFS 4.0, ma anche il sensore Sony IMX800 1/1.49″ (dall’Honor 70) con ottiche Leica.

Questi modelli utilizzano anche uno schermo OLED Samsung E6 in grado di raggiungere a una luminosità di 1.800 nit (in HDR). Inoltre, una differenza fondamentale tra lo Xiaomi 13 e lo Xiaomi 13 Pro risiede nel design dello schermo: il modello compatto sceglie per i bordi piatti mentre lo Xiaomi 13 Pro ha i bordi curvi.

Lato autonomia, la capacità della batteria è di 4.500 mAh per lo Xiaomi 13 con una potenza di ricarica fino a 67W, mentre la batteria da 4.820 mAh dello Xiaomi 13 Pro può assorbire fino a 120W. Da notare anche la ricarica wireless a 50W tramite standard proprietario.

Xiaomi Mix Fold 2

Si è parlato anche del Mix Fold 2, il dispositivo pieghevole di Xiaomi. Vorresti sapere perché? Stile Tesla Model Y, Xiaomi ha introdotto due nuove colorazioni.

Mini PC Xiaomi

Xiaomi ha ufficializzato il suo Mac Mini, o meglio la sua versione dei NUC di Intel. Il mini PC di Xiaomi non riprende solo il design del NUC. Inizialmente, si pensava di spedire chip AMD Ryzen 6000 incluso il Ryzen 7 6800H, ma alla fine è stato annunciato con un chip Intel Core i5-1240P. Ha anche uno slot M.2 aggiuntivo per espandere la memoria SSD, ad esempio.

Un formato compatto ed economico, questo permette di ottenere una pratica postazione di lavoro. Dubitiamo di vederlo sbarcare in Italia, ma possiamo sicuramente importarlo facilmente.

Miui 14

Prima di svelare il suo Xiaomi 13, il colosso cinese ha presentato la sua nuova interfaccia, MIUI 14 (Android 13). Offre un notevole aumento delle prestazioni e alcune nuove interessanti funzionalità per la schermata iniziale. Abbiamo ricordato in particolare la scelta del simpatico corgi. L’interfaccia sarà disponibile nel 2023 sulla maggior parte degli smartphone Xiaomi.