Finalmente è ufficiale: Redmi Note 12 Pro+ arriva a gennaio

Dopo aver svelato la serie Note 12 qualche mese fa, finalmente Redmi rivela la data d’uscita internazionale del modello più attesto e più performante: il Redmi Note 12 Pro+. Il telefono debutterà fra poco meno di un mese, ovvero il 5 gennaio.

Finalmente anche la gamma Redmi compie il grande salto con la fotocamera: il Redmi Note 12 Pro+ infatti è il primo della marca che possieda una lente da 200 Megapixel. Gli altri due obiettivi sono un po’ più standard, con uno ultragrandangolare da 8 Megapixel, uno macro da 2 Megapixel e uno anteriore da 16 Megapixel.

Anche il resto delle specifiche sono piuttosto interessanti, con processore Dimensity 1080, schermo FHD+ a 120 Hz, configurazione 8 GB RAM/256 GB memoria, batteria da 5.000 mAh e ricarica veloce da 120 W.

E gli altri modelli della serie Redmi Note 12 Pro+? Purtroppo non abbiamo ancora notizia alcuna su di questi. Per di più, mancano ancora all’appello all’appello le informazioni sul prezzo del Note 12 Pro+: visti però quelli precedenti, è molto improbabile aspettarsi una cifra al di sotto dei 300€, se non di più.