Xiaomi 13 è lo smartphone che promette di battere ogni record di batteria

Xiaomi 13 è in ritardo ma rimane confermato. Il brand vuole alzare l’attesa promettendo mari e monti con questa nuova proposta di fascia alta. Lo testimonia il recente messaggio postato su Weibo da Lei Jun che lancia una sfida diretta all’iPhone 14 Pro Max.

In effetti, l’imprenditore descrive nel dettaglio i vincoli che tutti i produttori devono superare integrando la batteria in uno smartphone. Come fornire un’importante autonomia senza compromettere il comfort della presa, specificando poi che la sua azienda ha sviluppato competenze in questo settore nel corso degli anni.

Xiaomi 13 vs iPhone 14 Pro Max

Secondo lui, grazie a questa competenza, lo Xiaomi 13 può godere di una batteria da 4500 mAh, offrire un design abbastanza sottile e battere l’iPhone 14 Pro Max in termini di autonomia. A tal proposito, condivide anche un’infografica.

Lei Jun spiega che gli smartphone con un punteggio superiore a 1 possono essere utilizzati per un’intera giornata senza alcun problema. Lo Xiaomi mostra un risultato di 1,37, un passo avanti dell’iPhone 14 Pro Max.

La promessa è sufficiente per farci venire l’acquolina in bocca. L’iPhone 14 Pro Max ha dimostrato durante il nostro test di avere una resistenza solida come una roccia. Purtroppo, per arrivarci, lo smartphone di Apple è ingombrante e quindi non proprio adatto a tutte le mani. Lo Xiaomi 13 promette quindi una migliore autonomia rispetto a questo duro avversario con un sovrappeso minore. Sulla carta suona bene.

Tuttavia, l’entusiasmo che alcuni potrebbero provare deve essere qualificato. Il modello precedente, lo Xiaomi 12, in effetti non era molto convinto della sua autonomia. Ci si potrebbe quindi chiedere se il suo successore sarà davvero all’altezza delle sue ambizioni in questo campo.