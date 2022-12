Svelati gli accessori di Samsung Galaxy S23 e S23+

Si parla già tantissimo della serie Samsung Galaxy S23, che sarà presentata ufficialmente all’inizio di febbraio.

La linea dei flagship del produttore sudcoreano sarà corredata da una vasta selezione di accessori ufficiali.

A confermarlo un tweet del celebre leaker Roland Quandt, che ci fornisce una chiara idea degli accessori che arriveranno con i Galaxy S23 e S23+ e dei colori con i quali saranno disponibili.

Partiamo con i colori della S Pen, che confermano le opzioni cromatiche del Galaxy S23 Ultra, ossia nero, verde, rosa (rosa chiaro) e beige, il nuovo colore.

Non si fa menzione di Borgogna, Rosso, Blu, Grafite o Bianco, colori che potrebbero comunque essere lanciati in seguito.

I Galaxy S23/S23+ e il Galaxy S23 Ultra avranno anche una cover in pelle, una cover in silicone (con e senza cinturino), una cover Frame, una custodia Clear View e una cover trasparente. L’elenco fornito da Quandt è come sempre molto affidabile, anche se potrebbe non essere completo, tanto che nuovi accessori potrebbero comparire nelle prossime settimane.