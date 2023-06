Xiaomi 13 Ultra arriva in Italia: quattro fotocamere by Leica, nuova modalità raw e raffreddamento con tecnologia aerospaziale

Xiaomi 13 Ultra debutta sul mercato italiano: lo smartphone sancisce, una volta di più, la partnership fra il produttore cinese di smartphone e il big della fotografia Leica, con un telefono che mira a divenire il punto di riferimento della fotografia nel settore degli smartphone.

Fra le principalli caratteristiche tecniche ci sono un sistema a quattro fotocamere, di cui la principale dotata di un sensore da 1 pollice e di un’apertura variabile, un display WQHD+ e il processore Snapdragon 8 Gen 2.

Le fotocamere di Xiaomi 13 Ultra

Per descrivere al meglio il nuovo Xiaomi 13 Ultra non si può non partire dalle fotocamere, il punto focale di questo telefono. Sul retro ci sono quattro obiettivi, realizzati in collaborazione con Leica e posizionati sotto un inserto in vetro a cui Xiaomi ha dato il nome di Leica Vario-Summicron 1:1.8-3.0/12-120 ASPH.



La fotocamera principale, da 50 Megapixel, ha un sensore IMX989 da 1 pollice e un obiettivo stabilizzato otticamente da 23 mm con un’apertura fisica a due fasi che consente un valore di f/1.9 per ottenere una profondità di campo minima (con effetto bokeh) e un valore di f/4.0 per un’immagine più nitida. Il sensore raggruppa i pixel da 1,6 µm 4 a 1, ottenendo immagini da 12,5 Megapixel con grandi pixel da 3,2 µm.

Le altre tre fotocamere utilizzano tutte il nuovo sensore IMX858 da 50 Megapixel: ci sono uno zoom da 75 mm f/1.8 OIS 3,2x, una fotocamera da 5x 120 mm con un nuovo obiettivo f/3,0 più luminoso e un ultrawide con messa a fuoco automatica da 12 mm f/1.8 con funzionalità di messa a fuoco macro fino a 5 cm.

Come è ben evidente, tre delle quattro fotocamere di Xiaomi 13 Ultra hanno un’apertura più luminosa di ƒ/2.0, che consente di ottenere più luce e una profondità di campo morbida e ridotta

La fotocamera frontale da 32 Megapixel f/2.0 ha una messa a fuoco fissa e lavora con pixel binning 4-1 restituendo scatti finali da 8 Megapixel.

Xiaomi e Leica hanno inoltre integrato una serie di caratteristiche di grande valore fotografico. Prima di tutto, come con altre fotocamere Xiaomi a marchio Leica, ci sono due modalità colore: Leica Vibrant e Leica Authentic. C’è poi una nuova modalità UltraRAW da 50 Megapixel per la fotocamera principale, che restituisce file con estensione DNG a 14 bit prendendo i dati direttamente dalla pipeline di elaborazione, offrendo una migliore risoluzione e un’elevata gamma dinamica. I profili della fotocamera saranno creati da Adobe, fornendo un punto di partenza migliore per la post-produzione.

Adobe fornirà un profilo della fotocamera personalizzato per Lightroom. C’è una caratteristica interessante fatta su misura per gli aspiranti fotografi di strada, chiamata modalità Fast Shot. Consente di ridurre il tempo di messa a fuoco dello scatto impostando una distanza di messa a fuoco predeterminata. Fast Shot scatterà quindi una foto in soli 0,8 secondi.

Il display e l’hardware

Xiaomi 13 Ultra offre uno schermo Amoled da 3.200×1.440px da 6,73 pollici calibrato secondo la nuova colorimetria CIE 2015, con frequenza di aggiornamento adattiva di 120Hz e frequenza di campionamento del tocco fino a 240Hz. Il produttore afferma che il pannello può raggiungere fino a 2.600 nit di luminosità. Il telefono utilizza il più recente chip Snapdragon 8 Gen 2 e supporta una Ram fino a 16GB LPDDR5x e una memoria UFS4.0 fino a 1TB.

Il chipset Snapdragon è raffreddato con la tecnologia Loo LiquidCool di Xiaomi e utilizza un raffreddamento toroidale di livello aerospaziale e una speciale camera di vapore.

Xiaomi 13 Ultra integra una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica cablata da 90 W e wireless da 50 W. La durata della batteria e la ricarica saranno monitorate dai chip personalizzati Surge P2 e Surge G1 di Xiaomi. Xiaomi 13 Ultra aggiunge anche una nuova modalità di ibernazione, che si attiva automaticamente quando la batteria è scarica, limitando le attività in background e offrendo fino a 60 minuti di standby aggiuntivo.

Prezzi, colori e disponibilità

Xiaomi 13 Ultra è disponibile in quantità limitate su mi.com e presso Xiaomi Store Italia in doppia colorazione Black e Olive Green nell’unica configurazione da 12GB+512GB. Il prezzo suggerito al pubblico è di 1.499,99 euro, ma per un periodo limitato sarà possibile approfittare di vantaggiose offerte visitandola pagina di prodotto su mi.com e tutti gli Xiaomi Store Italia presenti su tutto il territorio nazionale. Inoltre, acquistando Xiaomi 13 Ultra su mi.com entro il 12 luglio 2023 si potrà accedere ad alcuni vantaggi esclusivi come la permuta di un vecchio dispositivo, salvaguardando anche il pianeta, una riparazione fuori garanzia con costi di manodopera gratuiti e usufruire del servizio ‘Airport Exclusive Lounge’ in alcuni aeroporti selezionati.