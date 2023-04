Xiaomi 13 Ultra pronto per il lancio globale

“Ci vediamo questo mese”. Xiaomi ha ufficialmente confermato il lancio del nuovo smartphone Xiaomi 13 Ultra entro aprile, e questa volta il lancio sarà globale. Ciò rappresenta una novità per il brand, che solitamente rilascia i propri smartphone solo in Cina, per poi distribuirli nei mercati globali qualche settimana o mese dopo. Tuttavia, con questo annuncio, Xiaomi promette un rilascio globale immediato, suscitando l’interesse dei fan in tutto il mondo, compresi quelli in Europa.

Marking another milestone for the strategic cooperation between Xiaomi and @leica_camera, and the mobile photography world.



Debuting this April, #Xiaomi13Ultra will be available in global markets in the coming months. https://t.co/ljTyEmFbGK — Xiaomi (@Xiaomi) April 6, 2023

Una partnership fotografica con lo specialista Leica è stata sottolineata dal messaggio di Xiaomi sui social, così come dall’annuncio di Leica stesso su Twitter, che ha dichiarato di aver unito l’ultima soluzione di sistema ottico per l’imaging mobile mai vista prima, senza lavorare sui sensori fotografici stessi. L’attesa ora è per conoscere la data esatta di lancio e avere tutte le informazioni ufficiali.