Xiaomi 13T, mostrate per la prima volta le opzioni di colore

Xiaomi presenterà la serie 13T in Europa il 26 settembre, e i modelli previsti sono due: Xiaomi 13T e Xiaomi 13T Pro. Tanti sono stati i rumor e i leak che hanno visto questi telefoni come protagonisti, ma oggi è la prima volta che possiamo vedere quelle che saranno le opzioni di colore ufficiali: eccole qui.

Degno di nota il fatto che saranno disponibili opzioni in ecopelle per entrambi i dispositivi. Non sono state ancora rivelate specifiche ufficiali, ma in base alle indiscrezioni si prevede che il 13T Pro sarà simile al Redmi K60 Ultra. Ciò significa l’utilizzo di un chipset Dimensity 9200+ e una batteria da 5.000mAh con ricarica rapida da 120W. Il 13T standard, invece, utilizzerà il chipset Dimensity 8200-Ultra e una batteria da 5.000mAh con ricarica più lenta da 67W.

A parte ciò, si prevede che i due telefoni condivideranno molte caratteristiche, tra cui un display AMOLED da 6,67″ con refresh rate di 144Hz e risoluzione di 1.220 x 2.712 pixel, in grado di raggiungere una luminosità massima impressionante di 2.600 nits. I telefoni saranno certificati IP68 e avranno protezione in Gorilla Glass 5.

Entrambi gli smartphone, inoltre, avranno una fotocamera principale da 50MP, una teleobiettivo da 50MP e una ultra grandangolare da 12MP, oltre dche un modulo selfie da 20MP. Queste fotocamere presentano il marchio Leica e l’app della fotocamera avrà il consueto set di funzioni annesse.

Xiaomi 13T con 8GB di RAM e 256GB di storage dovrebbe costare circa 700 euro, mentre il più veloce Xiaomi 13T Pro sarà dotato di più memoria, precisamente 12GB di RAM e 512GB di storage, e dovrebbe costare circa 900 euro.