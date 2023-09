Xiaomi 13 T Series ufficiale: fotocamere Leica, ricarica rapida e super storage [video]

Con un evento che si è tenuto a Berlino, Xiaomi ha presentato la nuova famiglia di smartphone flagship Xiaomi 13T Series.

Due i modelli della nuova gamma. Xiaomi 13T e Xiaomi 13 T Pro. Entrambi i telefoni integrano ottiche fotografiche Leica, per un’esperienza fotografica ai massimi livelli, con una tripla fotocamera con obiettivi Summicron co-ingegnerizzati con Leica. Il sensore principale è un grandangolare da 50 Megapixel f/1.9 con 24mm di lunghezza focale e una lente asferica 7P progettata per catturare una maggiore quantità di luce supportando le riprese ad alta gamma dinamica, ed è coadiuvato da un teleobiettivo da 50 Megapixel f/1.9 con 50mm di lunghezza focale e da una camera ultragrandangolare da 12 Megapixel con 15mm di lunghezza focale.

Sulla parte frontale, invece, troviamo un obiettivo da 20 Megapixel f/2.2.

Caricando il video, l'utente accetta l'informativa sulla privacy di YouTube.

Scopri di più Carica il video Sblocca sempre YouTube

La partnership con Leica

Grazie alla partenrship con Leica, troviamo la presenza dei due stili fotografici originali Leica: Leica Authentic e Leica Vibrant, che consentono di scattare immagini di grande impatto attraverso la riproduzione naturale dei colori, il forte contrasto e la definizione delle ombre.

Entrambi i telefoni registrano video in 4K in tutte le lunghezze focali fino a 30 frame al secondo, mentre la versione Pro arriva agli 8K a 24 frame al secondo.

Xiaomi 13T Pro, inoltre, pemette registrazioni video LOG 4:2:0 H.265 a 10 bit, che permette di ricavare un maggior numero di informazioni della scena ripresa rispetto a una tradizionale registrazione, così da rendere la post-produzione più agevole e ricca di dettagli su cui lavorare.

Hardware di Xiaomi 13T Series

Entrambi i modelli sono dotati di un display Amoled da 6,67 pollici, con risoluzione di 2.712×1.220 pixel, con una densità di 446 ppi e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. La certificazione IP68 protegge i dispositivi da acqua e polvere.

Xiaomi 13T è mosso dal processore MediaTek Dimensity 8200-ultra, a 4 nm, con 8GB di Ram e 256 GB di spazio di archiviazione. Il modello 13T Pro, invece, è animato dal più potente processore MediaTek Dimensity 9200+, un octa-core con picchi di velocità fino a 3,35GHz, e può contare su tagli di memoria Ram da 12 e 16GB e storage da 256, 512 GB e 1TB.

Differenze anche sul fronte delle velocità di ricarica: entrambi i modelli sono dotati di batteria da 5.000 mAh. Xiaomi 13T Pro supporta la HyperCharge da 120W, che consente una carica del 100% in 19 minuti, mentre Xiaomi 13T supporta la ricarica da 67W in grado di riportare il telefono al 21% in 5 minuti.

Non manca, naturalmente, la connettività 5G, il supporto dell’NFC e il Buetooth 5.4, oltre a un doppio speaker stereo con Dolby Atmos.

Quattro anni di aggiornamento

Per i suoi flagship Xiaomi garantisce quattro generazioni di aggiornamenti del sistema operativo Android e cinque anni di patch di sicurezza. Entro un anno dopo l’acquisto, inoltre, il cliente può godere di una manutenzione gratis al di fuori dalla garanzia.

Sarà inoltre disponibile un Servizio speciale di hotline VIP e un servizio di riparazione gratuita dello schermo per una sola volta presso il centro di assistenza Xiaomi durante i primi 6 mesi dall’acquisto (che deve avvenire entro un anno dal lancio del prodotto).

Prezzi e disponibilità di Xiaomi 13T Series

Xiaomi 13T Pro e Xiaomi 13T sono disponibil in tre colorazioni: Alpine Blue, Meadow Green e Black, e possono essere acquistati a partire dalle 15:30 di oggi 26 settembre su mi.com, Amazon, Xiaomi Store Italia e presso i principali negozi di elettronica di consumo e operatori telefonici.

Xiaomi 13T Pro è acquistabile in tre configurazioni:

16GB +1T a partire da 999,90 euro

a partire da 12GB+512GB a partire da 899,90 euro

a partire da 12GB +256GB a partire da 799,90 euro

Xiaomi 13T, nella configurazione 8GB+256GB è disponibile a partire da a partire da 699,90€.