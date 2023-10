Xiaomi 14 arriverà questo mese, in collaborazione con Qualcomm e Leica

Xiaomi finalmente lo conferma: la serie Xiaomi 14 arriverà questo mese. E in aggiunta continuerà la partnership con Leica, che fornirà l’obiettivo Summilux, “il migliore del settore”.

Gli Xiaomi 14 utilizzeranno il processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, il quale verrà svelato il 24 ottobre. Ci sarà anche un nuovo sensore fotografico, anche se al momento non sappiamo ancora i dettagli.

La serie vanterà di almeno due modelli: Xiaomi 14 e 14 Pro. Tuttavia, è probabile che verranno lanciati inizialmente in Cina con il nuovo sistema operativo HyperOS, mentre il lancio globale avverrà nelle prime settimane del 2024.

Molto probabile che l’annuncio avverrà alla Snapdragon Summit, che si terrà dal 24 al 26 ottobre. Qui, come di consueto, il fondatore di Xiaomi Lei Jun salirà sul palco per parlare della forte collaborazione fra i brand. E, ovviamente, per annunciare il nuovo telefono. Ormai, quindi, manca poco.