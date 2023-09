Xiaomi 14 Pro certificato, il lancio è sempre più vicino

Xiaomi si sta preparando al lancio della serie Xiaomi Pro 14: il modello Pro della linea è appena stato certificato da 3C, l’ente di certificazione cinese. Si tratta infatti dello smartphone che, nella seguente immagine, ha come numero di modello 23116PN5BC.

La comparsa su 3C significa che Xiaomi 14 Pro ha superato i test obbligatori ed è sempre più vicino al lancio. E con questo, ovviamente, il resto della serie. Da queste fughe di notizie abbiamo appreso che Xiaomi 14 base arriverà con una ricarica da 90W, mentre la versione Pro utilizzerà una ricarica cablata da 120 W.

La serie Xiaomi 14 è prevista per novembre, pochi giorni dopo l’annuncio del chipset Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm. Le serie precedenti hanno impiegato oltre 2 mesi per passare dal mercato locale a quello globale, e probabilmente questa non sarà diversa.