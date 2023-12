Xiaomi 14 Pro non verrà lanciato globalmente assieme al resto della famiglia

Xiaomi ha presentato, alla fine di ottobre, i suoi flagship, Xiaomi 14 e 14 Pro. Fino a ora non c’era motivo di dubitare che questi non sarebbero anche da noi: del resto, così è sempre stato. E in effetti il modello base farà presto il suo debutto internazionale: ma forse così non varrà per quello Pro.

Le informazioni sono dedotte osservando il software che l’azienda sta sviluppando per i mercati internazionali. Infatti, su Xiaomi 14 Pro, non sembra essere in programma alcun impiego della versione internazionale di HyperOS, che sarà sfruttata invece dal modello base e da quello Ultra.

Il motivo di questa mancanza potrebbe essere la volontà non dividere troppo gli utenti su vari modelli. Xiaomi 14 Pro, infatti, è quello con le specifiche medie fra i due sue “fratelli”, e pertanto forse il meno appetibile, o quantomeno il meno interessante.

Si tratta comunque solo di rumor e comunque vada, in fondo, l’importante è che la nuova serie arrivi da noi, e così sarà. Il debutto internazionale di Xiaomi 14 avverrà a gennaio, quindi attenderà aspettare per avere altre conferme.