Xiaomi 14 Pro ufficiale: ecco Snapdragon 8 Gen 3 e fotocamera con apertura variabile

Giornata di annunci in casa di Xiaomi con il debutto del tanto atteso Xiaomi 14 Pro, un top di gamma che condivide la scena con il suo fratello minore, Xiaomi 14. Mentre entrambi sono indubbiamente impressionanti, il Xiaomi 14 Pro promette di portare l’esperienza mobile a un livello superiore, con un’enfasi speciale sulla fotografia.

Il display e il super processore

Il Xiaomi 14 Pro mantiene la forma squadrata caratteristica della serie, ma si distingue per un display OLED più grande da 6,73 pollici con una definizione straordinaria di 3200 x 1440 pixel. Questo pannello offre una frequenza di aggiornamento che varia da 1 a 120 Hz, garantendo una visualizzazione fluida. Inoltre, la tecnologia LTPO e la luminosità massima di 3000 cd/m² migliorano ulteriormente la qualità visiva, mentre le funzionalità per la riduzione dell’affaticamento degli occhi migliorano il comfort durante l’uso. La compatibilità con Dolby Vision HDR10+ aggiunge una nuova dimensione alla visione multimediale.

Al suo interno, il dispositivo ospita lo Snapdragon 8 Gen 3, il nuovo chip di Qualcomm che promette prestazioni eccezionali di cui abbiamo parlato QUI.

Fotocamera ai massimi livelli

La vera star dello Xiaomi 14 Pro è la sua fotocamera. Presenta un’apertura variabile continua, consentendo di passare da f/1.42 a f/4.0. Questo offre un controllo senza precedenti sulla quantità di luce che entra nella fotocamera e sulla profondità di campo, sia per le foto che per i video. Il sensore principale da 50 Megapixel offre dimensioni di 1/1,31 pollici, promettendo prestazioni eccellenti anche in condizioni di scarsa illuminazione.

C’è di più…

Xiaomi 14 Pro è dotato di una batteria da 4880 mAh, con supporto per la ricarica rapida fino a 120W tramite cavo e 50W tramite caricabatterie wireless. La presenza di USB 3.2 Gen 2 migliora ulteriormente la connettività. Il dispositivo è anche impermeabile con certificazione IP68, offrendo una maggiore protezione. Sul fronte software, le varianti europee presenteranno differenze rispetto alla versione cinese.

Prezzo e Disponibilità

In Cina, il Xiaomi 14 Pro è disponibile in diverse configurazioni a prezzi compresi tra 4999 e 5999 yuan (rispettivamente 650€ e 775€). Tuttavia, in Europa, è probabile che i prezzi siano leggermente più alti. Si attendono ulteriori dettagli sulla disponibilità in Italia.

Questo nuovo smartphone promette di solleticare l’immaginazione degli appassionati di fotografia e tecnologia, offrendo una gamma di funzionalità avanzate in un pacchetto elegante e potente.