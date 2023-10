Xiaomi 14 sarà lanciato il 26 ottobre (in Cina)

Questo mese, Xiaomi aveva annunciato la sua intenzione di lanciare la nuova serie Xiaomi 14 nell’immediato futuro. Ora, finalmente, abbiamo una data: il 26 ottobre. L’evento si svolgerà in Cina, dove l’azienda presenterà i telefoni con il sistema operativo HyperOS e la fotocamera prodotta in collaborazione con Leica.

L’evento probabilmente vedrà la presentazione di due telefoni, Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro, entrambi dotati di chipset Snapdragon 8 Gen 3. Ci dovrebbe essere anche uno Xiaomi 14 Ultra, ma pare che sarà presentato solo successivamente.

Secondo una fonte non ufficiale, entrambi i dispositivi saranno disponibili nei colori Nero, Bianco o Verde, mentre il modello standard avrà anche una versione in Rosa. Per quello Pro, invece,, sarà disponibile una variante con 16 GB di RAM e 1 TB di memoria.

Xiaomi 14 supporterà la ricarica rapida da 90W, mentre il 14 Pro raggiungerà i 120W. Per quanto riguarda il design, i telefoni manterranno l’isola per le fotocamere quadrata, ma le caratteristiche estetiche degli obiettivi saranno leggermente diverse.

Ricordiamo che questa data è relativa soltanto al lancio sul mercato cinese. Per quello internazionale sarà da attendere ancora un po’, forse ai primi mesi del 2024.