Xiaomi: al MWC di Barcellona uno smartphone flagship con lenti Leica

Secondo fonti interne citate da 91mobiles, Xiaomi annuncerà, nel corso del prossimo MWC 2023 di Barcellona, il suo nuovo flagship, che sarà dotato di fotocamere Leica.

Lo smartphone in questione dovrebbe essere il successore dello Xiaomi 12S Ultra. Fatta eccezione che per le lenti con marchio Leica e il sensore principale da 1 pollice, non si sa molto del prossimo dispositivo di fascia alta che Xiaomi lancerà a fine febbraio.

Il dispositivo dovrebbe essere quasi certamente animato dal chipset Snapdragon 8 Gen 2. Il fatto che il prossimo flagship di Xiaomi sarà annunciato al MWC 2023 è comunque un’ottima notizia perché significa che lo smartphone dovrebbe essere distribuito a livello globale, a differenza ad esempio del modello 12S Ultra, che è stato lanciato in esclusiva solo per la Cina.

Accanto allo smartphone, Xiaomi dovrebbe annunciare anche i tablet Xiaomi Pad 6 e 6 Pro. La versione base sarà alimentata dal processore Snapdragon 870, mentre quella Pro dovrebbe integrare il SoC Snapdragon 8+ Gen 1.