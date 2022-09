Xiaomi: ancora cambi al vertice delle controllate

Lei Jun, co-fondatore e CEO di Xiaomi Technology ha lasciato la posizione di presidente in una delle sussidiarie del gruppo cinese, secondo quanto riportano i siti cinesi che tengono traccia dei cambiamenti di poltrone.

Il manager si è dimesso da Xiaomi Electronic Software Company, una divisione all’interno di Airstar Digital Technology, società affiliata che si occupa di pagamenti digitali.

È la seconda mossa importante per Lei Jun negli ultimi sei mesi. Jun si era infatti dimesso ad aprile da Xiaomi Youpin, la piattaforma di e-commerce per prodotti lifestyle. Anche Lin Bin, amministratore della stessa società, si dimetterà, ma entrambi manterranno le loro quote.

Secondo i PR di Xiaomi si tratterebbe di normali avvicendamenti all’interno delle filiali di Xiaomi fatti per semplificare la gestione e i processi interni.

Il CEO di Xiaomi starebbe infatti spostando l’interesse dell’azienda dalla tecnologia mobile ai veicoli elettrici. Una settimana fa lo stesso Jun aveva sottolineato gli ambiziosi piani di Xiaomi nel mercato delle auto. Al momento sono oltre 1.000 le persone che lavorano nel reparto R&D e le aspettative sull’elettrico sono altissime: il primo veicolo elettrico di Xiaomi, secondo i piani dell’azienda, dovrebbe infatti arrivare entro i prossimi due anni.