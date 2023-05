Discover Xiaomi 2023: nuovi robot lava e aspira e due scooter elettrici della serie 4

Xiaomi ha presentato, in un evento dal titolo Discover Xiaomi 2023, tenutosi questa mattina a Milano, le sue ultime novità in tema di prodotti smart e AIoT, ossia dispositivi smart dotati di intelligenza artificiale.

Corredata da un’ampia experience zone, l’occasione è stata propizia per il lancio di alcuni nuovi prodotti, nei segmenti della smart home e della mobilità elettrica.

Pulizie di casa: Xiaomi Robot Vacuum S10+ e S10

E quando si parla di smart home non si può fare a meno di parlare di faccende domestiche. Sempre più persone, infatti, desiderano prodotti in grado di pulire velocemente, con la possibilità di controllare i parametri attraverso il proprio smartphone. Per questo, l’azienda di Pechino ha previsto una serie di prodotti, in grado di soddisfare l’esigenza di tutti i tipi di utenti e di offrire una variegata scelta di prezzo: dall’entry level al top di gamma.

La serie S dei Robot Vacuum si amplia con il lancio di Xiaomi Robot Vacuum S10+ e S10 che, come tutti i prodotti delle serie S, sono dotati della tecnologia LDS laser navigation system per ottenere la migliore pianificazione del percorso di pulizia e renderlo più efficiente, indipendentemente dalle dimensioni e dalla configurazione della casa.



S10+ lava e aspira con una potenza di aspirazione 4.000pa consentendo di rimuovere polvere, capelli e lo sporco in una sola passata. La batteria da 5.200 mAh, inoltre, è in grado di assicurare due ore di autonomia al dispositivo per pulire ambienti ampi fino a 200mq senza doversi ricaricare.

Nella parte anteriore ci sono due grandi dischi che ruotano ad alta velocità e simulano la pressione tipica del lavaggio manuale, migliorando notevolmente il potere pulente e rimuovendo efficacemente anche le macchie (bagnate o asciutte) più ostinate.

I panni per il lavaggio, realizzati in tessuto (80% poliestere e 20% fibra di polipropilene), trattengono l’umidità in modo uniforme per una pulizia più precisa ed efficace.

Xiaomi Robot Vacuum S10+ ha un serbatoio con una capacità di 200 ml, sufficiente per lavare i pavimenti di una superficie di 150mq e con una pulizia continua per 80 minuti. Il panno pulente viene sempre irrorato con una corretta umidità grazie a un triplo controllo nell’emissione dei getti d’acqua.

Il robot evita con precisione gli ostacoli e protegge i mobili, grazie all’utilizzo di un sensore coadiuvato dall’intelligenza artificiale, riducendo anche i rischi di rimanere impigliato e garantendo un’attività di pulizia priva di problemi anche in ambienti scarsamente illuminati.

Quando lavora in modalità lavaggio, il robot evita automaticamente i tappeti così da non bagnarli né danneggiarli.

Grazie alla tecnologia laser e LIDAR LDS, il robot esegue in breve tempo la scansione delle stanze a 360° e crea una mappa dell’area da pulire, pianificando il percorso di pulizia senza saltare alcuna stanza.

Le pulizie possono essere gestite e seguite, anche da remoto, attraverso l’app Xiaomi Home: da qui si può decidere l’ordine di pulizia delle stanze, impostare le preferenze a seconda delle aree e personalizzare le ore in cui ciascun ambiente deve essere trattato, escludendo eventualmente gli spazi occupati dal passaggio del robot.

Xiaomi Robot Vacuum S10

Xiaomi Robot Vacuum S10 mantiene le principali caratteristiche di S10+, con un prezzo particolarmente appetibile. Rispetto al modello “plus” le differenze sono lievi: è un po’ più leggero, ha una vaschetta contieni polvere più piccola e un serbatoio per l’acqua leggermente meno capiente (170ml contro 200ml) con una potenza di aspirazione di 3.200pa. È consigliato per superfici fino a 150mq circa, ha un’autonomia di batteria di 130 minuti e, come S10+, aspira e lava.

Xiaomi Robot Vacuum X10, infine, èl’ultimo nato della linea di aspirapolvere robot di Xiaomi, progettato per semplificare le pulizie garantendo prestazioni al top. È dotato di batteria da 5.200mAh e assicura 180 minuti di autonomia con una sola carica alla massima potenza di aspirazione.

Abbinato alla sua stazione base intelligente, questo dispositivo di pulizia è adatto per pulire ogni tipo di pavimento grazie a una potenza di aspirazione di 4.000Pa. Tutti i nuovi modelli sono certificati dal TÜV Rheinland, a garanzia della tutela della privacy di ogni utente.

Xiaomi Robot Vacuum E10

Xiaomi Robot Vacuum E10, è il modello “entry level” per chi vuole spendere un po’ meno senza rinunciare a un dispositivo con tecnologia evoluta: E10 è infatti dotato di giroscopio per una navigazione precisa e una pianificazione intelligente del percorso. Pulisce in modo accurato grazie a una potenza di aspirazione di 4.000Pa e integra una batteria ad alta capacità. La funzione lavaggio dispone di tre livelli di erogazione dell’acqua selezionabili e offre un serbatoio da 400ml.

Grazie al suo corpo snello, con solo 8 centimetri di altezza, può infilarsi sotto mobili e divani per pulire ogni angolo della casa in profondità.

Il robot può essere governato utilizzando la Xiaomi Home App e supporta gli assistenti vocali Google Home e Alexa.

I prezzi dei nuovi Xiaomi Robot Vacuum

Xiaomi Robot Vacuum S10 è disponibile nei punti vendita di Unieuro al prezzo di 359,99 euro. L’offerta early bird è valida dal 22 al 28 maggio al prezzo di 279,99 euro.

Xiaomi Robot Vacuum S10+ è venduto su Amazon, Unieuro e mi.com a 449,99 euro. L’offerta early bird è valida dal 22 al 28 maggio al prezzo di 399,99 euro.

Xiaomi Robot Vacuum X10 è disponibile su Amazon e nei negozi Mediaworld al prezzo di 599,99 euro. L’offerta early bird è valida dal 22 al 28 maggio al prezzo di 449,99 euro.

Xiaomi Robot Vacuum E10 è disponibile, nei negozi Mediaworld e Unieuro, al prezzo di 239,99 euro. Con l’offerta early bird, si può portare a casa il prodotto a 189,99 euro, ma solo fino al 28 maggio.

Xiaomi Electric Scooter 4 e 4 Lite

Continua anche l’impegno di Xiaomi nel mondo della mobilità elettrica. Dopo il lancio sul mercato europeo di Xiaomi Electric Scooter 4 Pro e Ultra, oggi la line-up della serie Xiaomi Scooter 4 si amplia ulteriormente con due nuovi modelli: Xiaomi Electric Scooter 4 e 4 Lite, dotati rispettivamente di un motore da 600W e 300W in grado di raggiungere una velocità massima di 20 km/h. Con una capacità di 7,650mAh, Xiaomi Electric Scooter 4 è in grado di coprire distanze fino a 35km con una sola carica, superando facilmente pendenze fino al 16%. La capacità della versione 4 Lite invece é pari a 5,200mAh che assicura un’autonomia di 20km. Il freno a tamburo sulla ruota posteriore di Xiaomi Electric Scooter 4 Lite, insieme al sistema E-ABS della ruota anteriore, riducono la distanza di frenata garantendo così una maggiore sicurezza. Xiaomi Electric Scooter 4 invece è dotato di freno a disco a doppia azione migliorato sulla ruota posteriore per un’efficienza di controllo ottimizzata; insieme al sistema E-ABS della ruota anteriore, la distanza di frenata sarà molto più ridotta.Entrambi i prodotti possono essere collegati all’app Xiaomi Home tramite Bluetooth per controllare la velocità e la carica in tempo reale, aggiornare il firmware e monitorare i dati di guida.

Xiaomi Electric Scooter 4 e Xiaomi Electric Scooter 4 Lite sono disponibili da oggi rispettivamente al prezzo di 549,99 euro e 449,99 euro.

Fino al 4 giugno, inoltre Xiaomi Electric Scooter 4 è acquistabile al prezzo early bird di 499,99 euro su Mediaworld, Unieuro, Euronics e Amazon; mentre Xiaomi Electric Scooter 4 Lite è in vendita presso Mediaworld, Unieuro, Euronics, Amazon, Expert e Trony al prezzo early bird di 399,99 euro.