Xiaomi e Leica annunciano una nuova partnership strategica per migliorare le fotocamere

Da diversi anni i produttori di smartphone collaborano con grandi nomi dell’audio o della fotografia per aumentare la qualità del suono e degli scatti. Abbiamo visto da tempo il marchio Zeiss sui modelli Nokia o Hasselblad offrire moduli fotografici per Motorola e poi OnePlus 9. In questo mercato però c’è un partner ideale che si è ritrovato “orfano” per questioni macropolitiche, ovvero lo specialista tedesco Leica. Quest’ultimo è stato fino ad oggi il partner privilegiato di Huawei.

Oggi però la situazione è cambiata. Leica non ha più legami e ha annunciato oggi una nuova partnership strategica con Xiaomi. L’obiettivo è quello sviluppare nuovi orizzonti per la fotografia mobile. In altre parole, lavorare insieme sul modulo fotografico e sull’elaborazione delle immagini sul prossimo top di gamma firmato Xiaomi.

Analizzando il comunicato stampa ufficiale di Xiaomi, l’obiettivo di una partnership con Leica è quello di cercare questo know-how unico che dona alle foto un “look Leica”. Non si tratta necessariamente di ripensare completamente la fotografia da smartphone, ma piuttosto di ottenere l’aiuto di Leica nella calibrazione delle fotocamere per far corrispondere l’elaborazione delle immagini e la colorimetria a ciò che ci si aspetta da una fotocamera Leica.

Durante questa cooperazione, dal design ottico alla messa a punto degli orientamenti estetici, le tecnologie innovative, le filosofie di prodotto e le preferenze di imaging di entrambe le parti hanno subito una profonda collisione e fusione senza precedenti.

È con i primi smartphone nati da questa partnership che potremo scoprire davvero se si tratta per Leica di prestare solo il proprio brand, oppure se la partnership è più concreta.

Appuntamento a luglio

Questa partnership prenderà forma per la prima volta con un “ top di gamma delle foto” che verrà svelato a luglio 2022. Tutti gli occhi sono puntati su Xiaomi 12 Ultra.