Secondo il report pubblicato recentemente da Clarivate Analytics Plc, Xiaomi si classifica per il secondo anno consecutivo nella Derwent Top 100 Global Innovators 2020, che traccia un quadro delle 100 aziende più innovatrici al mondo.

La Derwent Top 100 Global Innovators 2020 ha l’obiettivo di identificare ogni anno le società più innovative a livello globale. Gli Stati Uniti hanno conquistato il primo posto con 39 organizzazioni, seguiti dal Giappone con 32. Mentre Xiaomi, Huawei e Tencent, sono le uniche tre aziende della Cina continentale.

Per quanto riguarda la rappresentanza del settore industriale, quelli di elettronica e hardware sono in testa con 38 organizzazioni, 3 in più rispetto all’anno scorso; seguiti dal settore manifatturiero e medico con 16, mentre, con 8 ciascuna, l’industria software e delle telecomunicazioni.

La capacità di innovazione e la lungimirante flessibilità strategica di Xiaomi sono state costantemente riconosciute. L’anno scorso l’azienda è stata inserita per la prima volta nella Fortune Future 50 List e nella Forbes Top 100 Digital Companies 2019. A luglio 2019, l’azienda è entrata per la prima volta anche nella classifica di Fortune Global 500 ed è diventata la più giovane azienda a ottenere questo successo.

Per poter stilare la classifica vengono utilizzati dati sui brevetti editoriali, autorevoli e accurati, provenienti dal Derwent World Patents Index (DWPI) e dal Derwent Patent Citations Index (DPCI) per rappresentare l’innovazione sulla base di quattro indicatori:

Volume: l’organizzazione deve aver avuto almeno 100 invenzioni riconosciute (e più di 500 archiviate in totale) negli ultimi cinque anni. Influenza: il livello di impatto finale, dovuto da riferimenti esterni provenienti da altre organizzazioni, e misurato attraverso il Derwent Patent Citations Index™ negli ultimi cinque anni, escludendo i propri riferimenti. Successo: un elevato rapporto di successo nell’ottenimento di concessioni di brevetti. Globalizzazione: il livello di investimento di un richiedente di brevetto nella sua invenzione, come tracciato attraverso il processo di perseguimento della protezione in tutti e quattro i principali uffici brevetti di mercato di Cina, Europa, Giappone e Stati Uniti.

Per visionare il report completo di Clarivate Analytics Plc sulla Derwent Top 100 Global Innovators 2020, visitare https://clarivate.com/derwent/top100innovators/