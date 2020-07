Nel corso degli anni abbiamo assistito a diversi brevetti di smartphone più o meno rivoluzionari. La registrazione presso l’ufficio americano preposto, come ad esempio il WIPO (World Intellectual Property Office), è infatti un passaggio obbligato prima della costruzione del prototipo. Ovviamente c’è anche che si prende la briga di spulciare all’interno dei brevetti WIPO (che sono pubblici), per cercare indizi che portino a una notizia pubblicabile. È in questo modo che il sito Let’s Go Digital ha scovato un nuovo smartphone davvero singolare…

Uno smartphone con le cuffie

Come potete vedere dalle immagini rendering, il nuovo smartphone brevettato da Xiaomi è davvero singolare.

La sua caratteristica peculiare è infatti quella di ospitare, nella parte superiore della scocca due auricolari stereo estraibili. In pratica lo smartphone funziona come una custodia (immaginiamo con possibilità di ricarica) dove riporre gli auricolari che, in questo modo, saranno sempre a portata di mano. Basterà poi estrarli per rispondere a una chiamata nel caso non si voglia farlo dal telefono.

A tutta musica

Nelle immagini si può apprezzare anche la mancanza del notch, altri particolare molto interessante. Inutile nascondere che anche lo spessore dello smartphone dovrà essere rivisto per ospitare gli auricolari. Dovremo dunque aspettarci uno smartphone non certo lillipuziano nelle dimensioni o perlomeno nello spessore.

Gli auricolari true wireless potrebbero anche funzionare come speaker musicali, magari in aggiunta a quelli solitamente posizionati nella parte bassa della scocca, regalando al telefono un effetto surround. Ma si tratta ovviamente di speculazioni. La presentazione di un brevetto è solo il passo iniziale di un percorso lungo e faticoso, che potrebbe anche essere abbandonato a metà strada. Ma se nel prossimo futuro incontrerete uno smartphone con gli auricolari estraibili, ricordatevi di questa news…