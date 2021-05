Xiaomi ha annunciato oggi un traguardo molto importante: la società cinese ha infatti venduto 200 milioni di telefoni Redmi Note in tutto il mondo. La gamma rappresenta un bestseller per l’azienda asiatica fin dal lancio del primo Redmi Note avvenuto nel marzo 2014 ed è stata una delle principali forze trainanti ad aver spinto Xiaomi fra i primi produttori di smartphone al mondo.



La società ha contestualmente annunciato l’arrivo in Cina della serie Note 10 il 26 maggio. E a guardare le grafiche pubblicate sul social Weibo, gli utenti cinesi potrebbero presto toccare con mano anche un nuovo modello.

Il telefono, raffigurato nell’immagine ha tre fotocamere allineate verticalmente. Anche se tale dispositivo assomiglia al Redmi Note 10 5G, il doppio flash led è in realtà posizionato leggermente più in alto, suggerendo un design interno diverso.

Inoltre, mentre Redmi si prepara per il lancio locale del Note 10, il suo Ceo ha rivelato un altro record: la vendita, in tutto il mondo, di 45,2 milioni di modellil Note 9, un risultato che rappresenta oltre il 20% della quantità totale dei 200 milioni di telefoni venduti a partire dal 2014. .