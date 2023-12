Xiaomi illustra la sua “Zero-Carbon Philosophy” in un white paper

Xiaomi, in occasione della 28ª conferenza delle Nazioni Unite sul clima, ha pubblicato il suo primo white paper a riguardo. Questo illustra nel dettaglio la sua “Zero-Carbon Philosophy”, ovvero i molti modi in cui l’azienda sta lavorando per mitigare i cambiamenti climatici.

La Zero-carbon Philosophy di Xiaomi consiste, fra l’altro, nell’uso dell’AIoT (Artificial Internet of Things) per realizzare prodotti ecologici e supply chain sostenibili. L’obiettivo è quello di facilitare una transizione a zero emissioni di carbonio per l’azienda, che si impegna a raggiungere la carbon neutrality del proprio business entro il 2040, ma anche di tutta la società.

Come fare tutto questo? Semplice: migliorando l’efficienza energetica, implementando pratiche di produzione intelligenti, passando e a fonti di energia rinnovabili e migliorando i tassi di utilizzo, riciclo e riutilizzo dei materiali.

La ‘Zero-carbon Philosophy’ di Xiaomi ha spinto l’azienda a rendere i propri prodotti e servizi più efficienti, economici e rispettosi dell’ambiente. Tutto ciò anche tramite l’impiego della tecnologia IA nella produzione. Per esempio l’ecosistema intelligente “Human x Car x Home”, annunciato di recente integra più di 200 categorie di prodotti, connette 820 milioni di dispositivi e, grazie all’introduzione di Xiaomi HyperOS, è destinato a ridurre al minimo la propria ridondanza, migliorando l’efficienza energetica, e riducendo i rifiuti elettronici.

Tra il 2022 e il 2026, la compagnia prevede di riciclare 38.000 tonnellate di rifiuti elettronici e di investire in un’ampia gamma di progetti di energia rinnovabile. Xiaomi si impegna a realizzare prodotti straordinari a prezzi onesti e a utilizzare una tecnologia sostenibile che sia green, inclusiva e accessibile.

Alain Lam Sai-wai, Vice Presidente e CFO di Xiaomi, ha affermato: “Xiaomi è sempre stata guidata dall’innovazione tecnologica e il nostro approccio alla transizione a zero emissioni di carbonio non è diverso. La nostra incessante ricerca dell’innovazione tecnologica è al centro della trasformazione green dell’azienda. Attraverso l’innovazione tecnologica, continuiamo a migliorare l’efficienza dei nostri prodotti e a promuovere la sostenibilità durante tutto il ciclo di vita del prodotto, contribuendo così alla realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite e assumendoci la nostra responsabilità nei confronti del pianeta”.