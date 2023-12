Xiaomi inizia il rollout di HyperOS anche in Italia: i primi screenshot

La MIUI, il sistema operativo di Xiaomi per Android, sta per andare in pensione, sostituito dal nuovo software che permeerà tutto l’ecosistema del produttore cinese: HyperOS.

HyperOS arriverà gradatamente sui dispositivi Xiaomi insieme con Android 14. Il rollout globale è cominciato tanto che, quasi a sorpresa, uno smartphone della redazione, più precisamente il modello, Xiaomi 13 Ultra, ha ricevuto proprio questa mattina un aggiornamento di 5,9 GB con il nuovo HyperOS.

Nell’attesa di provare la nuova interfaccia, vi proponiamo due screenshot freschissimi.



Intanto, sempre oggi, l’account ufficiale di Xiaomi su X ha deciso di svelare il nuovissimo logo HyperOS, che potete vedere qui sotto:

Caricando il tweet, l’utente accetta l’informativa sulla privacy di Twitter.

Scopri di più Carica il tweet Sblocca sempre i tweet di Twitter

HyperOS sarà progressivamente distribuito su tutti i dispositivi Xiaomi, Redmi e Poco ancora attivamente supportati con aggiornamenti software.