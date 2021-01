In relazione a quanto accaduto nella giornata di ieri e alla notizia anticipata da Bloomberg secondo la quale Xiaomi ha presentato una causa contro i dipartimenti della Difesa e del Tesoro degli Stati Uniti dopo essere stata iscritta nella Entity List con una delle ultime decisioni da parte dell’ amministrazione Trump, il produttore cinese ha diramato una nota ufficiale che riportiamo integralmente qui sotto.

«Questo annuncio viene fatto da Xiaomi Corporation (la “Società”, insieme alle sue controllate, il “Gruppo”) su base volontaria.

Si fa riferimento alla comunicazione della Società datata 15 gennaio 2021.

In relazione al comunicato stampa emesso dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti il 14 gennaio 2021 (ora degli Stati Uniti) in cui si afferma che la Società è stata inclusa nell’elenco del National Defense Authorization Act (“NDAA”) del 1999, ai sensi dell’articolo 1237, la Società ha annunciato il 15 gennaio 2021 che avrebbe intrapreso azioni appropriate per proteggere gli interessi della Società e dei suoi azionisti.

Il 29 gennaio 2021 (ora degli Stati Uniti) la Società ha presentato un procedimento presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia nei confronti del Dipartimento della Difesa e del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. La Società ritiene che la decisione di considerare la Società come una “Società militare cinese comunista” ai sensi del NDAA, da parte del Dipartimento della Difesa e del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (la “Decisione”), sia di fatto errata e abbia privato la Società di un giusto processo. Al fine di proteggere gli interessi degli utenti, dei partner, dei dipendenti e degli azionisti globali della Società, la stessa ha chiesto ai tribunali di dichiarare illegale la Decisione e di revocarla.

La Società manterrà informati gli azionisti e i suoi potenziali investitori su qualsiasi ulteriore sviluppo rilevante in relazione al procedimento mediante ulteriori annunci, se e quando lo riterrà opportuno.

Si consiglia agli azionisti e ai potenziali investitori di esercitare cautela nel trattare i titoli della Società».