Xiaomi lancia Android 14 con MIUI 14: prime anticipazioni

Xiaomi sta lanciando la versione stabile di Android 14 con MIUI 14 su alcuni smartphone compatibili. Purtroppo al momento solo un ristretto numero di persone può beneficiarne poiché non si tratta ancora del vero aggiornamento destinato a tutti.

Buone notizie da Xiaomi. L’aggiornamento ad Android 14 sta arrivando su una piccola manciata di smartphone con interfaccia interna MIUI 14. Ricordiamo che la versione stabile di Android 14 è stata recentemente lanciata da Google.

Una versione stabile… ma non del tutto

Il sito specializzato Xiaomiui ci informa che una manciata di persone selezionate sta iniziando a ricevere la MIUI 14 con Android 14. D’altra parte, come sottolinea 9to5Google, la versione attualmente distribuita è ovviamente descritta come “stabile” da Xiaomi, ma il produttore indica anche che non è definitivo.

Si tratta, in altre parole, di una sorta di passaggio intermedio tra una vera beta ed una vera versione stabile. Potremmo definirlo un accesso anticipato, soprattutto perché al momento sono poche le persone che ne possono beneficiare.

Smartphone Xiaomi aggiornati ad Android 14 con MIUI 14

Il sito Xiaomiui spiega che questo primo aggiornamento limitato approda su tre modelli del brand:

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 12T

Il media afferma inoltre che si tratta di una versione globale. Tanto da suggerire che la vera implementazione della MIUI 14 con Android 14 arriverà in tempi relativamente brevi ai clienti del brand in tutto il mondo. Ancora un po’ di pazienza per il grande pubblico.