Xiaomi lancia Mi Watch, il suo primo smartwatch

Xiaomi ha annunciato la disponibilità di Mi Watch, il primo modello di smartwatch dell’azienda.

Dotato di un display Amoled da 1,39” e di un tasto sport sul lato, Mi Watch fornisce agli utenti l’accesso a 117 modalità di esercizio. La particolare cura per la sezione salute è confermata dalla presenza di sei diversi sensori e del Gps che monitorano i parametri chiave come la frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue e i dati ambientali come la pressione dell’aria. Il dispositivo è leggero e garantisce una lunga durata – perfetto per l’uso quotidiano. Dopo solo due ore di ricarica, assicura una durata della batteria pari a 16 giorni.

Mi Watch supporta una serie di funzioni tra cui oltre 100 diversi stili di visualizzazione, una modalità di funzione remota della fotocamera, emoji native sulle notifiche, controllo vocale e altro ancora.

Mi Watch arriverà in Italia a partire da dicembre al prezzo di 119,9 euro.