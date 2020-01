Xiaomi dovrebbe lanciare la gamma Mi 10 il prossimo mese e infatti, negli ultlimi giorni, sono arrivati diversi leaks e rendering, che hanno tentato di anticipare forme, fattezze e caratteristiche tecniche del nuovo dispositivo. Da quanto sappiamo, ci sarà una quadrupla fotocamera simile a quella del Mi 9 e alcuni dettagli estetici derivati direttamente dal Mi Mix Alpha.



Oggi, invece, ci arrivano i primi scatti reali che ci mostrano una forte somiglianza fra il Mi 10 Pro e il Mi Note 10 nella parte posteriore. Interessante, fra l’altro, che il post che riportava tali informazioni sia nel frattempo già stato cancellato.

Tre sensori fotografici sono raggruppati all’interno di una stessa area dedicata alle fotocamere, mentre il quarto è separato e posto più in basso. C’è anche un flash con doppio Led che dovrebbe emettere due diverse tonalità di luce. Il telefono nella foto non è alimentato, quindi sorge il dubbio che potrebbe essere solo un manichino, ma c’è anche un’anteprima della sua confezione di vendita, che sfoggia un grande numero 10.



Altre foto rivelano la presenza della porta Usb Type-C nella parte inferiore, accanto a una griglia per l’altoparlante, e dello slot per la Sim, mentre sopra ci sono un altoparlante, un microfono con cancellazione del rumore e l’IR.

Se sarà confermata la presenza del carica batterie da 65 W, il nuovo flagship Mi 10 sarà il dispositivo Xiaomi con la velocità di ricarica più elevata di sempre.

Infine, un cenno sulla fotocamera: è probabile che il sensore principale sia di 108 Megapixel, proprio come suggerito dalle numerose indiscrezioni apparse in rete. Di questo c’è infatti più di un indizio: alcune delle foto di Mi 10 Pro sarebbero state scattate con un altro Mi 10 Pro e grazie al watermark in filigrana si può vedere il segno “infinito” che Xiaomi ha introdotto anche sull’altro telefono da 108 Megapixel: il Mi Note 10.

