WhatsApp: marcia indietro di Facebook, niente pubblicità

Facebook ha accantonato la decisione di introdurre gli annunci pubblicitari su WhatsApp. Secondo il Wall Street Journal, il colosso dei social media ha recentemente sciolto il team che stava lavorando per integrare gli annunci nella pagina di stato di WhatsApp. Anche il codice è stato eliminato.

A novembre 2018, Facebook ha svelato i piani per monetizzare WhatsApp integrando annunci nella pagina “Stato”. Questa decisione non è stata apprezzata dai fondatori di WhatsApp Jan Koum e Brian Acton che hanno lasciato l’azienda.

In un post sul blog nel 2012, hanno definito gli annunci “insulti alla tua intelligenza” spiegando che volevano “fare qualcosa che non fosse solo un altro centro di annunci”.

Nel 2016, i fondatori hanno modificato i termini di servizio di WhatsApp per vietare esplicitamente la visualizzazione di annunci nell’app. Hanno persino complicato gli sforzi futuri per farlo. I due hanno sicuramente fatto del loro meglio per proteggere la privacy e gli interessi degli utenti ma alla fine sono stati annullati dai loro nuovi proprietari.

“Ho venduto la privacy dei miei utenti”, ha dichiarato Acton in un’intervista a Forbes nel 2018. “Ho fatto una scelta e un compromesso. E ci vivo ogni giorno”.

Facebook, tuttavia, non scoraggiato da nulla, ha continuato con i piani e ha annunciato il lancio dell’adv nel 2020. In questi giorni, invece, il passo indietro, almeno fino a quando non ci sarà bisogno di battere cassa…