La divisione mobile di Samsung ha un nuovo presidente

Samsung ha perfezionato il suo cambio annuale di manager e ora la divisione Mobile, che gestisce gli smartphone e i dispositivi indossabili della gamma Galaxy, ha un nuovo presidente. Si chiama Roh Tae-moon e prende il posto di DJ Koh che rimarrà però co-Ceo.

Roh è il più giovane presidente di sempre della divisione IT e mobile communication, ha 51 anni e fino ad oggi è stato il numero 2 proprio sotto Koh.

Mentre la struttura e il rapporto tra Koh e Roh rimarranno tutto sommato invariati, il nuovo presidente è stato scelto accuramente per affrontare le nuove sfide del mercato, fra cui quella di Huawei e della sua rapida espansione nel mondo degli smartphone. Roh è il responsabile fattivo del rilancio della gamma Galaxy A che ha preso ottenuto eccellenti risultati nel mercato di fascia media e posto fine al calo delle vendite di Samsung in tale fascia di mercato.



Roh Tae-moon è dipendente del gigante coreano da quasi due decenni e, secondo quanto riporta il comunicato stampa ufficiale, ha le qualità per compiere alcune scelte importanti all’interno della divisione smartphone nei prossimi mesi.

La sua prima apparizione pubblica potrebbe essere l’11 febbraio, quando a San Francisco verrà annunciata la gamma Samsung Galaxy S20.

