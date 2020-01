Il CES di Las Vegas è stato un appuntamento importante anche in chiave squisitamente videoludica. Sony ha infatti annunciato il nuovo logo della Playstation 5, console che dovrebbe vedere la luce entro dicembre e la cui presentazione è attesa nei prossimi mesi.

Tra le tante speculazioni sull’uscita della nuova console spicca in particolare quella di Reddit. Pare infatti che un utente sia entrato in possesso di un documento che indicherebbe il prossimo 12 febbraio come la data ufficiale per la presentazione alla stampa della nuova PS5. L’evento potrebbe essere presentato da Geoff Keighley, un famoso giornalista videoludico canadese, e dovrebbe far luce sulle specifiche definitive in merito all’hardware della nuova console.

Sony PS5 feat Vic 20

Nell’immagine un prototipo delle nuove cartucce…

Tra le novità, dal punto di vista tecnico spicca la possibilità di espandere la memoria di archiviazione tramite cartucce. Una soluzione adottata nei primi anni ’80 anche dalla Commodore per il suo Vic 20, dove era possibile acquistare espansioni di memoria (Ram, lo storage era ancora un chimera) da 4, 8 e 16 Kb. Qui parliamo di memorie SSD, molto più veloci e capienti, ma la soluzione adottata sembra davvero vintage. Del resto quello della memoria delle console è un problema comune, anche perché i giochi aumentano le loro “dimensioni” anno dopo anno. Una soluzione di tipo modulare avrebbe un impatto positivo sul prezzo della console, lasciando solo ai più smanettoni l’onere di aumentare lo storage.