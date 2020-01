Huawei: l’elenco ufficiale dei modelli che riceveranno la EMUI 10

Huawei ha comunicato ufficialmente l’elenco completo degli smartphone che riceveranno l’interfaccia EMUI 10.



A partire da questo mese, la gamma Mate 20 e P30 inizierà a ricevere l’aggiornamento OTA, mentre altri dispositivi riceveranno l’aggiornamento alla Emui 10 “nei mesi successivi”.

Elenco degli smartphone Huawei che riceveranno EMUI 10

Huawei P30 Pro

Huawei P30

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 X

Huawei nova 5T



Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei P30 Lite

Huawei nova 4e

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate RS Porsche Design

Huawei Mate 20 Lite

Huawei P Smart 2019

Huawei P Smart + 2019

Huawei P Smart Pro

Huawei P Smart Z

Huawei nova 4



L’elenco dei dispositivi include tutti i telefoni acquistati sul mercato non cinese. Quelli acquistati in Cina o importati con software cinese (dunque privi dei servizi Google) seguono un programma di aggiornamento differente e potrebbero ricevere gli aggiornamenti con anticipo.



EMUI 10 porta con sè numerose innovazioni: fra queste, segnaliamo una nuova interfaccia, app ridisegnate e la Modalità scura a livello di sistema. Ci sono anche animazioni “più naturali”, miglioramenti nelle prestazioni e nella sicurezza e l’ultima versione per del di GPU Turbo. C’è anche un evoluto multi-screen che consente ai telefoni Huawei di interagire fra di loro e con i Pc.

Link supporto Huawei Italia