Pete Lau: OnePlus Concept One non sarà solo un prototipo ma arriverà sul mercato

Durante una recente intervista, il CEO Pete Lau, ha confermato che OnePlus Concept One sarà disponibile per l’acquisto.

A Lau è stato chiesto della disponibilità di OnePlus Concept One. Per tutta risposta sappiamo che “non dovrebbe richiedere molto tempo”. Questo ovviamente suggerisce che il dispositivo sarà in vendita nel 2020 e non sarà solo un concept.

E’ probabile che il telefono potrebbe essere leggermente diverso a livello di specifiche una volta che arriverà sul mercato.

Il CEO di OnePlus ha anche escluso la possibilità di utilizzare il vetro elettrocromatico per la tecnologia delle telecamere sotto display accennando al fatto che le due tecnologie non sono esattamente compatibili e che quindi servirà un’altra soluzione per utilizzare le fotocamere sotto il display.

I prossimi top di gamma

OnePlus si sta preparando a lanciare i suoi nuovi top di gamma nei prossimi mesi. OnePlus 8, 8 Pro e forse 8 Lite diventeranno ufficiali nel primo semestre del 2020. Si prevede che la società li annuncerà a maggio ma potrebbero arrivare prima del previsto con il nuovo display a 120Hz incluso su OnePlus 8 Pro. Al contrario, OnePlus Concept One quasi sicuramente non sarà disponibile prima della serie OnePlus 8.