Xiaomi Mi 10 Pro: fotografie ed estensione dello zoom da brividi

“Ha nevicato a Pechino, ma il nuovo telefono funziona alla grande”. Parole di Lu Weibing, Xiaomi VP e General Manager del marchio Redmi che ha scelto il social network Weibo per mostrare due scatti effettuati presumibilmente con la modalità standard e con lo zoom a piena estensione. Le foto che pubblichiamo in questa pagina non sono, per ovvi motivi, a risoluzione piena ma mostrano un’estensione dello zoom impressionante.

Ma di che telefono si tratta? A quale smartphone sta facendo riferimento il manager cinese? Probabilmente è lo Xiaomi Mi 10 Pro o la versione non Pro (caratteristiche tecniche QUI). Sappiamo infatti che il dispositivo avrà una fotocamera principale da 108 Megapixel, ma non ci sono indiscrezioni affidabili riguardo alla fotocamera dotata dello zoom. L’ottica potrebbe prendere a prestito la fotocamera con zoom 5x dal Mi Note 10 o utilizzare un modulo diverso. Purtroppo, non ci sono informazioni EXIF ​​nei file delle foto, e quindi non lo si può affermare con certezza.

C’è anche un Redmi K30 Pro in arrivo, ma le informazioni in nostro possesso suggeriscono che quel telefono copierà la configurazione della fotocamera propria del modello K30, che presenta un sensore principale da 64 Megapixel ed è privo di tele.Xiaomi dovrebbe svelare i nuovi modelli Mi 10 il 14 febbraio (cioé venerdì della prossima settimana). Il Redmi K30 Pro potrebbe essere annunciato entro la fine di febbraio.